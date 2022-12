মুম্বইয়ের রেস্তোরাঁয়

মুম্বই, 17 ডিসেম্বর: শনিবার দুপুরে মুম্বইয়ের ঘাটকোপারে এক পিৎজা রেস্তোরাঁয় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে ৷ এই ঘটনায় 1 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে গিয়েছে দমকলের 8টি ইঞ্জিন (fire breaks out in Ghatkopar ) ৷ যে রেস্তোরাঁয় এই আগুন লেগেছে তার কাছেই রয়েছে পারেখ হাসপাতাল (fire breaks out at Mumbai near a hospital)৷ তবে সেখানে আগুন পৌঁছয়নি ৷

জানা গিয়েছে, এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে কুরেশি দেধিয়া (46) নামে এক ব্যক্তির ৷ আহত হয়েছেন আরও 2 জন ৷ তাঁদের ভর্তি করা হয়েছে রাজওয়াডি হাসপাতালে ৷ আগাম সতর্কতা হিসেবে পারেখ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন 22 জন রোগীকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয় ৷

এদিন মহারাষ্ট্রের পুনের ভিমা কোরেগাঁওতেও একটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে ৷ একটি এয়ার ফিল্টার সংস্থায় এই আগুন লাগে ৷ এই ঘটনায় আহত হয়েছেন 2 জন ৷