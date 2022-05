নয়াদিল্লি, 9 মে : গত একবছর ধরে টানা ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ৷ রাজস্থানের মন্ত্রীর ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে ‘জিরো’ এফআইআর দায়ের করলেন বছর 23-এর এক তরুণী ৷ নয়াদিল্লির সদর বাজার থানায় দায়ের করা ওই এফআইআরে তরুণী জানিয়েছেন, জয়পুর এবং দিল্লি, দু'জায়গাতেই তাঁকে একাধিকবার ধর্ষণ করেছেন অভিযুক্ত (FIR was registered in north Delhi under charges of Rape) ৷

রাজস্থানের কংগ্রেস সরকারের মন্ত্রী মহেশ যোশীর ছেলে রোহিত যোশীর নামে এই অভিযোগ এনেছেন তরুণী ৷ নির্যাতিতার বক্তব্য, গতবছর ফেসবুকে মন্ত্রীর ছেলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় । জয়পুরে প্রথম দু'জনের দেখা হয় ৷ 8 জানুয়ারি, 2021-এ রাজস্থানের সওয়াই মাধাপুরে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয় । তরুণী এফআইআরে বলেন, ‘‘আমার ড্রিংকসে কিছু মেশানো ছিল । পরের দিন ঘুম ভাঙার পর ও আমাকে নগ্ন অবস্থায় তোলা ফটো এবং ভিডিও দেখায় ৷ সোশ্যাল মিডিয়ায় ওই ছবি ভাইরাল করে দেওয়ার হুমকিও দেয় (Woman accuses Rajasthan minister Son of rape) ৷’’

এফআইআর-এ আরও বলা হয়েছে, ‘‘আমি সেপ্টেম্বরে ইন্টারভিউয়ের জন্য দিল্লি যাই ৷ ও সেখানে আগে থেকেই পৌঁছে যায় ৷ আমাকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে হোটেল ভাড়া করে ৷ সেখানেও আমাকে একাধিকবার ধর্ষণ করে ৷ মদ্যপ অবস্থায় আমাকে মারধোর করে, এমনকী নাচতেও বাধ্য করে ৷ আমাকে বলেছিল, ওর স্ত্রীর সঙ্গে ডিভোর্স হয়ে গেলেই আমাকে বিয়ে করবে ৷ গতবছর আমি জানতে পারি যে আমি মা হতে চলেছি ৷ ওকে সেকথা জানানোয় সাফ বলে দেয়, সন্তানের জন্ম দেওয়া যাবে না ৷ আমাকে পিল খেতে জোর করলেও আমি তা খাইনি ৷"

জোর করে নেশাজাতীয় ওষুধ খাওয়ানো, গর্ভপাতে বাধ্য করা, শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ-সহ একাধিক ধারায় এফআইআর করা হয়েছে । রাজস্থানের মন্ত্রী প্রমোদ জৈন ভায়া বলেন, ‘‘রাজনীতিতে এই ধরণের অভিযোগ সাধারণ বিষয় ।’’

ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে দিল্লি পুলিশ ৷ রাজস্থান পুলিশকেও ঘটনাটির সম্পর্কে জানানো হয়েছে ৷ ইতিমধ্যেই পুলিশ জানতে পেরেছে, অভিযুক্ত একটি এফিডেভিট তৈরি করেছিল ৷ যেখানে নির্যাতিত লিখেছেন, দু'জনেই প্রাপ্তবয়স্ক এবং স্বেচ্ছায় যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হচ্ছেন ৷ বয়ানটি জোর করে লেখানো হয়েছিল কি না, তা জানার চেষ্টা চালাচ্ছে তদন্তকারীরা ৷