লখনউ, 29 মে: নারীসুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে নয়া নির্দেশিকা জারি করল যোগী আদিত্যনাথের সরকার (UP govt issues directives for female workers)৷ উত্তরপ্রদেশের শ্রম দফতরের জারি করা নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, মহিলাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়ে, তাঁদের জোর করে সন্ধে 7টা থেকে ভোর 6টার মাঝে কাজ করতে বাধ্য করা যাবে না (No duty for women from 7 pm till 6 am)৷ নির্দেশিকায় এটাও বলা হয়েছে যে, ওই সময়ের মধ্যে কোনও মহিলা যদি কাজ করেন, তাহলে তাঁকে সরকারি খরচে যাবতীয় পরিষেবা দেওয়া হবে ৷

মহিলাদের ক্ষমতায়ন প্রকল্পে সম্প্রতি 75.50 কোটি টাকা বরাদ্দ ঘোষণা করেছে উত্তরপ্রদেশ সরকার ৷ তার পরপরই কর্মরত মহিলাদের জন্য নয়া নির্দেশিকা আনল যোগী আদিত্যনাথের প্রশাসন ৷ নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, "সন্ধে 7টা থেকে ভোর 6টার মধ্যে কোনও মহিলা কর্মীকে তাঁর লিখিত সম্মতি ছাড়া কাজ করানো যাবে না ৷ সেই সময়ের মধ্যে কাজ করতে অস্বীকার করলে কোনও মহিলা কর্মীকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা যাবে না ৷ সন্ধে 7টা থেকে ভোর 6টার মধ্যে যে মহিলা কর্মীরা কাজ করবেন, তাঁদের বিনামূল্যে কর্মস্থল থেকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে অফিস ৷" এ ছাড়াও নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, কর্মস্থলে মহিলা কর্মীদের খাওয়া-দাওয়া ও তাঁদের সুবিধে-অসুবিধের দিকেও নজর রাখতে হবে অফিস কর্তৃপক্ষকে ৷

মহিলাদের জন্য কর্মস্থলে যথাযথ শৌচালয়, চেঞ্জিং রুম, পানীয় জলের ব্যবস্থা ও কাজের জায়গার কাছাকাছি পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা রাখতেও বলা হয়েছে নির্দেশিকায় ৷ মহিলা কর্মীদের নাইট শিফট সংক্রান্ত সবিস্তার মাসিক রিপোর্ট ইলেকট্রনিক উপায়ে অথবা অন্য কোনও ভাবে ইনস্পেক্টর অফ ফ্যাক্টরিসকে জমা দিতে হবে কর্তৃপক্ষকে (UP labour department release for women workers)৷

কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে ইনস্পেক্টর অফ ফ্যাক্টরিসকে 'এক্সপ্রেস রিপোর্ট' পেশ করার কথা বলা হয়েছে নির্দেশিকায় ৷ এই নিয়ে সংবাদমাধ্যমকে উত্তরপ্রদেশের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব (তথ্য) নভনীত সেহগাল বলেছেন, "শ্রম দফতর নির্দেশিকা জারি করেছে ৷ এটা বাস্তবায়িত করা হবে ৷ ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোনও মহিলাকে জোর করে নাইট শিফ্ট করানো যাবে না ৷ সন্ধে 7টা থেকে ভোর 6টা পর্যন্ত সময়ে এই ব্যবস্থা কার্যকরী থাকবে ৷" জরুরি পরিষেবা ছাড়া সব বেসরকারি ক্ষেত্রেও এই নির্দেশিকা মেনে চলতে হবে (Cannot force women workers to stay at work between 7 pm and 6 am says Uttar Pradesh govt)৷