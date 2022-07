কোল্লাম (কেরল), 18 জুলাই: অন্তর্বাস না-খুললে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবেন না ছাত্রীরা ! এমনই ফরমান জারি করে কেরলের একটি শিক্ষাকেন্দ্র (Female students were forced to take off undergarments in a exam center in Kerala) ৷ বারবার প্রতিবাদ করেও কাজ হয়নি ৷ শেষমেশ অন্তর্বাস খুলে রেখেই মেটাল ডিটেক্টর পার হয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করেন ছাত্রীরা ৷ এই বর্বরোচিত ঘটনাটি ঘটেছে কেরলের কোল্লাম জেলার আয়ুর এলাকার একটি প্রযুক্তি শিক্ষাকেন্দ্রে ৷ রবিবার সেখানে NEET পরীক্ষা দিতে গিয়েছিলেন বেশ কিছু ছাত্রী ৷ তাঁদের সঙ্গেই এই ব্যবহার করা হয়েছে বলে অভিযোগ ৷ ইতিমধ্যে পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছেন ছাত্রীরা ৷ তবে নিরাপত্তার দায়িত্ব অন্য সংস্থার ছিল দাবি করে দায় এড়িয়েছে কর্তৃপক্ষ ৷

আয়ুরের মার্থমা ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজিতে NEET পরীক্ষার সিট পড়েছিল ৷ নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছেও সমস্যায় পড়তে হয় ছাত্রীদের ৷ তাঁদের দাবি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আধিকারিকরা ছাত্রীদের জানান, মেটাল ডিটেক্টর গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতে হলে অন্তর্বাস খুলতেই হবে ! অন্তর্বাস পরে ভেতরে প্রবেশ করা যাবে না ৷ স্বভাবতই প্রতিবাদ করতে থাকেন পড়ুয়ারা ৷ কিন্তু নিজের অবস্থানে অনড় থাকেন নিরাপত্তারক্ষীরা ৷ ফলে বাধ্য হয়ে অন্তর্বাস খুলে ভেতরে প্রবেশ করতে হয় তাঁদের ৷ পরে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছেন নিগৃহিত ছাত্রীরা ৷ তাঁদের দাবি শুরুতে এ ধরনের ঘটনা ঘটায় তাঁরা ভালোভাবে উত্তর লিখতে পারেননি ৷

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের ঘটনা একেবারেই নতুন নয় ৷ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এ ধরনের অভিযোগ ওঠে বিভিন্ন সময়ে ৷ কোনও কোনও ক্ষেত্রে ব্যবস্থাও নেয় প্রশাসন ৷ এদিকে এই ঘটনা ঘিরে নিন্দার ঝড় শুরু হয়েছে সর্বত্র ৷ তবে কোনওভাবেই ঘটনায় দায় নিতে চায়নি কর্তৃপক্ষ ৷ তাঁরা স্পষ্টই জানিয়েছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তার দায়িত্ব একটি সংস্থাকে দেওয়া হয়েছে ৷ নিরাপত্তা সংক্রান্ত সব সিদ্ধান্তই তাদের ৷ অতএব দায়ও তাদের ৷