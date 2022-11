মারগাও, 20 নভেম্বর: গোয়ার মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ল সবুজ-মেরুন । এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে অসহায় আত্মসমর্পণ মেরিনার্সদের । রবিবারের আইএসএল ম্যাচে এফসি গোয়ার হয়ে গোল করেন আইবান, ফেরাস, নোয়ার (FC Goa and Mohun Bagan Match)। আনোয়ার আলির পাস থেকে আশিস রাইকে টপকে প্রায় শূন্য ডিগ্রি থেকে আইবানের নেওয়া শটে জাল কাপল এটিকে মোহনবাগানের । দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দশ মিনিটের মধ্যে এফসি গোয়ার এই গোলটি ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেয় (FC Goa won the ISL match against Mohun Bagan)।

গোয়ার মাটিতে দাপুটে ফুটবলে তিন পয়েন্ট ছিনিয়ে নিয়ে আসার কথা বলেছিলেন এটিকে মোহনবাগানের কোচ জুয়ান ফেরান্দো । একই সুর ছিল ফুটবলারদের মুখেও । কিন্তু রবিবার ফতোদরা স্টেডিয়ামে তাদের সাদা রঙের অ্যাওয়ে জার্সির মতই বিবর্ণ ছিল সবুজ-মেরুন । হুগো বুমোস, জনি কাউকো, দিমিত্রি পেত্রাতোস তাদের ছন্দ হাতরালেন । তাদের বিবর্ণ ফুটবল মেরিনার্সদের বাকি সাত জনের মধ্যে সংক্রমিত হল । সাত জন কারণ একাদশের আট নম্বর নামটি অবশ্যই গোলরকক্ষক বিশাল কাইথের । ছয় ফুট দুই ইঞ্চির দীর্ঘ চেহারাটা সময় যত গড়িয়েছে ততই ডালপালা ছড়িয়েছে । আর তাতেই ব্যবধান বাড়েনি ।

শুরুর প্রথম দশ মিনিটে চার চারটে নিশ্চিত গোল না-বাঁচালে মোহনবাগানের লজ্জা আরও বাড়ত । পঁচাত্তর মিনিটে এদু বেদিয়ার কর্নারে মাথা ছুঁইয়ে এফসি গোয়ার হয়ে দ্বিতীয় গোল ফেরাসের । এই সময় ব্র্যান্ডন শুধুই দর্শক । অস্ট্রেলিয়া 'এ' লিগে খেলার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিদেশি ডিফেন্ডারের এই বিবর্ণ পারফরম্যান্স এটিকে মোহনবাগানের চিন্তা বাড়ানোর পক্ষে যথেষ্ট । 81 মিনিটে পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নামা নোয়ার দূরপাল্লার শট বিশাল কাইথের হাত ছুঁয়েও জালে । এটিকে মোহনবাগান (ATK Mohun Bagan) বনাম এফসি গোয়া (FC Goa) ম্যাচ কখনও এদু বেদিয়া তিন গোলে জিততে পারেনি । পরিসংখ্যানে এতদিন সবুজ-মেরুন এগিয়ে ছিল । কিন্তু রবিবার সেই পরিসংখ্যানও বদলে গেল । ফের হারের অন্ধকারে মেরিনার্সরা ।