নয়াদিল্লি, 30 এপ্রিল : জাহাঙ্গিরপুরীতে হিংসা (Jahangirpuri violence Case)-র অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া ফরিদ ওরফে নিতুকে দু’দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিল দিল্লির রহিনী আদালত (Farid Sent to Police Custody for Two Days in Jahangirpuri violence Case) ৷ হনুমান জয়ন্তীতে জাহাঙ্গিরপুরীতে হিংসার ঘটনায় এর আগে পূর্ব মেদিনীপুরের সুতাহাটর দুই যুবককে আগেই গ্রেফতার করেছিল দিল্লি পুলিশ ৷ সেই ঘটনায় কয়েকদিন আগেই ফরিদকে গ্রেফতার করেন তদন্তকারীরা ৷ রহিনী আদালতের বিচারক তাকে দু’দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন ৷

ভার্চুয়ালি অভিযুক্তকে বিচারকের সামনে এ দিন পেশ করা হয়েছিল ৷ সেই শুনানিতে তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, ঘটনার দিন অভিযুক্তের পরনের পোশাক এবং অন্যান্য জিনিসপত্র এখনও উদ্ধার করা যায়নি ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত ফরিদকে বাকি ধৃতদের সঙ্গে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করা হবে ৷ দিল্লি পুলিশের অপরাধ দমন শাখা এবং স্পেশাল সেলের আধিকারিকরা পশ্চিমবঙ্গের তমলুক থেকে ফরিদকে গ্রেফতার করেছিল (Crime branch and special cell of Delhi police arrested Farid from Tamluk in West Bengal) ৷ 16 এপ্রিল হনুমান জয়ন্তীর দিন অর্থাৎ, জাহাঙ্গিরপুরীর হিংসার ঘটনার রাতেই ফরিদ পালিয়ে তমলুকে চলে আসে ৷

জাহাঙ্গিরপুরীর ঘটনায় দিল্লি পুলিশের তদন্তকারী আধিকারিকরা আরও 9 জনকে গ্রেফতার করেছে ৷ তাদের মধ্যে 5 জনের 1 মে পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতে থাকার নির্দেশ রয়েছে ৷ বাকিদের 30 এপ্রিল পর্যন্ত বিচারবিভাগীয় হেফাজতের নির্দেশ ছিল ৷ সম্প্রতি দিল্লি পুলিশ 5 অভিযুক্তের বিরুদ্ধে জাতীয় সুরক্ষা আইনে মামলা দায়ের করেছে ৷