দিল্লি, 22 ডিসেম্বর : গত কয়েকদিন আগে পর্যন্ত বলিউডি চর্চার মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেছিল ভিকি-ক্যাটরিনার বিয়ে ৷ রাজকীয় এই বিয়ের নানা গল্পে রীতিমত মেতে উঠেছিল সোশ্যাল মিডিয়া ৷ বিয়ে এবং মধুচন্দ্রিমা পর্ব এখন মিটেছে ঠিকই, তবে বিয়ের নানা ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় আসতে না আসতেই যেভাবে আলোচনায় মেতে উঠছেন ভিক্যাট ভক্তরা, তাতে বোঝাই যাচ্ছে আকর্ষণ এখনও পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়নি ৷

এবার ক্যাটরিনার বিয়ের মেহন্দিতে ভিকি কৌশলের নাম খুঁজে পেলেন নেটিজেনদের একাংশ ৷ আর সেই নিয়েই তুঙ্গে উঠল আলোচনা ৷ সপ্তাহের শুরুতেই নিজের বিয়ের মেহন্দির একটি ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছিলেন অভিনেত্রী ৷ আর সেই ডানহাতের মেহন্দিতেই লেখা ছিল ভিকির নাম (Netizens find the name of Vicky Koushal in the Bridal Mehndi of Katrina )৷

নেটিজেনদের মতে, অভিনেত্রীর ডান হাতের অনামিকায় বৃত্তের ভিতর সযত্নে লেখা রয়েছে নামের অক্ষরগুলি ৷ তবে ক্যাটরিনার সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা এই ছবি থেকে সামনে এসেছে আরেকটি বিষয়ও ৷ হাতের এই ক্লোজআপ ছবিটি তোলা হয়েছে নীল সমুদ্রের বেলাভূমিতে, অনেকের মতে এটাই প্রমাণ করে মধুচন্দ্রিমার জন্য মালদ্বীপেই গিয়েছিলেন বলিউডের এই নতুন জুটি ৷