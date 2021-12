জয়পুর, 3 ডিসেম্বর : জয়পুরে দক্ষিণ আফ্রিকা ফেরত চারজন করোনায় আক্রান্ত (Family returned from South Africa) ৷ দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আসা একই পরিবারের 4 জন সদস্যের করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে (Family returned from South Africa to Jaipur tests corona positive) ৷ তাঁরা করোনাভাইরাসের ওমিক্রন ভ্যারিয়্যান্টে আক্রান্ত (Omicron Variant infection) হয়েছেন কি না, সে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে ৷ তাঁদের নমুনা সংগ্রহ করে পাঠানো হয়েছে ৷ (Omicron Suspected in Rajasthan)

বৃহস্পতিবার কর্নাটকের বেঙ্গালুরুতে দু'জন করোনাভাইরাসের ওমিক্রন ভ্যারিয়্যান্টে সংক্রামিতের খবর সামনে এসেছে (Bengaluru Omicron news) ৷ তাঁদের মধ্যে একজন 66 বছরের প্রৌঢ় দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে এসেছিলেন ৷ অন্য জন 46 বছরের একজন চিকিৎসক (অ্যানাস্থেটিস্ট), জানিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রক (Health Ministry) ৷ তাঁদের সংস্পর্শে আসা মানুষদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে ৷

20 নভেম্বর 'ঝুঁকিপূর্ণ' (at risk) দেশের তালিকায় থাকা দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে এসেছিলেন 66 বছরের প্রৌঢ় ৷ তাঁকে শহরের একটি হোটেলে আইসোলেশনে থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ৷ এদিকে তাঁর জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ের (Genome Sequencing) রিপোর্ট আসার আগেই 27 নভেম্বর তিনি দুবাইয়ের উদ্দেশে রওনা দেন ৷ যদিও এই দু'জন ওমিক্রন আক্রান্ত রোগীর মধ্যে বিশেষ কোনও লক্ষণ ধরা পড়েনি ৷ তবে বেঙ্গালুরুর ওই চিকিৎসক দক্ষিণ আফ্রিকা বা অন্য কোথাও যাননি ৷ সন্দেহ করা হচ্ছে, তিনি একটি চিকিৎসা সম্মেলনে গিয়ে এই ভ্যারিয়্যান্টে সংক্রামিত হন ৷ দু'জনই কোভিড-19 ভ্যাকসিনের (Covid-19 Vaccine) দু'টি ডোজ নিয়েছেন ৷

দক্ষিণ আফ্রিকায় ফের মিলেছে নতুন কোভিড-19 ভ্যারিয়্যান্ট বা করোনার নতুন ধরন বি.1.1.529 ৷ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এর নাম দিল 'ওমিক্রন' (Omicron) ৷ (WHO named the new Covid-19 variant Omicron)

দক্ষিণ আফ্রিকায় সার্স-কোভ-2 ভাইরাসের নতুন ভ্যারিয়্যান্ট বা করোনার নতুন ধরন বি.1.1.529 পাওয়া যায় ৷ 9 নভেম্বর সংগৃহীত একটি নমুনা পরীক্ষার পর বি.1.1.529 সংক্রমণের বিষয়টি প্রথম নিশ্চিত করা হয় ৷ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এর নাম দেয় 'ওমিক্রন' (Omicron)৷ (WHO named the new Covid-19 variant Omicron) ৷

ইতিমধ্যে বিশ্বের 29টি দেশে 373 জন ওমিক্রন আক্রান্তের খবর মিলেছে ৷ মনে করা হচ্ছে, এই ভ্যারিয়্যান্ট করোনাভাইরাসের আগের ভ্যারিয়্যান্টগুলির থেকে 500% বেশি শক্তিশালী ৷