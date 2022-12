শ্রীনগর, 23 ডিসেম্বর: সন্তানকে ফিরে পাওয়ার দাবিতে প্রতিবাদে পথে নামল পরিবার ! কাশ্মীরের কুপওয়ারায় (Kashmir Kupwara district) সেনাবাহিনীর স্থানীয় ইউনিট তাঁদের সন্তানকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল বলে দাবি ৷ এরপর আর তাঁর খোঁজ পাওয়া যায়নি ৷ পরিবারের অভিযোগ, একদিকে বাহিনী দাবি করছে হেফাজত থেকে পালিয়ে গিয়েছেন তাঁদের সন্তান ৷ অন্যদিকে, পুলিশ বলছে তদন্ত চলছে (Family protests as Army claims their son 'escaped' from custody in Srinagar Jammu and Kashmir) ৷

13 ডিসেম্বর কুনান গ্রামের একটি বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালান 41 আরআর ক্যাম্পের সেনা জওয়ানরা ৷ পরিবারের দাবি, সেখান থেকে আবদুল রশিদ দারকে (30) তুলে নিয়ে যায় সেনা । রশিদের দাদা হিলাল আহমেদ দার বলেন, "মঙ্গলবার রাত সাড়ে 8টা নাগাদ সেনাজওয়ানরা আমাদের বাড়িতে তল্লাশি চালায় ৷ সে সময় রশিদ রাতের খাবার খাচ্ছিল ৷ জওয়ানরা জানান রশিদকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে ৷ যেখানে অনেক সেনা পাহারায় রয়েছে, এত বড়ো একটা সেনার ক্যাম্প থেকে রশিদ পালিয়ে গেলেন কী করে ?"

কুপওয়ারার এসএসপি ইওগাল মানহাস জানিয়েছেন, পুলিশ এ নিয়ে তদন্ত করছে ৷ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং পিডিপি প্রধান (People’s Democratic Party, PDP) মেহবুবা মুফতি সেনা কম্যান্ডারের কাছে এই ঘটনায় হস্তক্ষেপ করার আর্জি জানিয়েছেন ৷ তিনি বলেন, "13 ডিসেম্বর এক যুবককে আটক করে সেনা ৷ তাঁর বিরুদ্ধে হেফাজত থেকে পালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে ৷ আর এখন তাঁকে পাওয়াই যাচ্ছে না ৷ সেনার হেফাজত থেকে একজন নাগরিক হারিয়ে গেলেন এটা দুশ্চিন্তার ! কোর কম্যান্ডারের কাছে অনুরোধ, আপনি এ বিষয়টি নিজে খতিয়ে দেখুন ৷"

রশিদের নিরুদ্দেশ হওয়া নিয়ে বহু রাজনৈতিক কর্মী শ্রীনগরের লালচৌকে পথে নামে ৷ তাঁরা রশিদ দারকে খুঁজে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার দাবি জানায় ৷ এক প্রতিবাদী সুহেল খান বলেন, "আমরা সেনাবাহিনীর কাছে আর্জি জানাচ্ছি, রশিদ দারকে ছেড়ে দেওয়া হোক ৷ তাঁর পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিক সেনা ৷ যদি সেনাবাহিনী তা না করে, তাহলে এই আন্দোলন আরও বড় আকার নেবে ৷" শ্রীনগরে সেনাবাহিনীর মুখপাত্র এমরান মৌসভিকে এ নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি পরে সংবাদমাধ্যমে বিস্তারিত জানাবেন ৷