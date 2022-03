নয়াদিল্লি, 20 মার্চ : গত 11 মার্চ কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ভূস্বর্গ ছাড়ার ঘটনা নিয়ে মুক্তি পায় 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' সিনেমাটি ৷ বড় পর্দায় মুক্তি পাওয়ার পর থেকেই বক্স অফিসে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সিনেমাটি ৷ প্রতিদিনই আগের দিনের তুলনায় নিজের বক্স অফিস কালেকশনের অঙ্কটি বাড়িয়ে চলেছে এই ছবি ৷ ইতিমধ্যে 100 কোটির গন্ডি পেড়িয়েছে এই সিনেমাটি ৷

মুক্তির পর আলোড়ন ফেলেছে অনুপম খের, মিঠুন চক্রবর্তী অভিনীত এই ছবি (The Kashmir Files smashing records in box office after got released) ৷ দেশের বিজেপিশাসিত বেশ কিছু রাজ্যে এই ছবির ক্ষেত্রে কর মকুব করা হয়েছে ৷ পাল্টা এই ছবিকে কট্টর হিন্দুত্ববাদের প্রোপাগান্ডা বলে বিরুদ্ধ মতপোষণ করছে বিরোধীরা ৷

আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া-সহ অন্যান্য দেশে 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' দেখানো হলেও নিউজিল্যান্ডে স্থগিত করা হয়েছে এই ছবির মুক্তি । নিউজিল্য়ান্ডের সেন্সর বোর্ড, যেটি আগে সিনেমাটিকে ছাড়পত্র দিয়েছিল 16 বছর বা তার বেশি বয়সি ব্যক্তিদের জন্য় দেখার ৷ বর্তমানে সিনেমাটির মুক্তিতে স্থগিতাদেশ দিয়েছে ৷ কিছু সম্প্রদায়ের মানুষ সিনেমা মুক্তিতে আপত্তি করায় পুনর্বিবেচনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নিউজিল্য়ান্ড সেন্সর বোর্ড । আর এই স্থগিতাদেশ প্রসঙ্গে প্রাক্তন নিউজিল্যান্ডের ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন পিটার্স মুখ খুলেছেন (Ex New Zealand Deputy PM on Kashmir Files) ৷

উইনস্টন পিটার্স 'কাশ্মীর ফাইলস' সেন্সরডকে নিউজিল্যান্ডবাসীদের স্বাধীনতার উপর আক্রমণ বলে ব্য়াখ্য়া করেছেন ৷ তিনি বলেন ‘'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' (The Kashmir Files) যেখানে আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, ভারত এবং বিশ্বের আরও অনেক দেশে দেখানো হচ্ছে, সেখানে নিউজিল্যান্ডে কেন দেখানো হবে না ৷’’ এখন পর্যন্ত সিনেমাটি 1.1 বিলিয়ন মানুষ দেখেছেন বলে তিনি তাঁর ফেসবুক পেজে লেখেন ।

Ex New Zealand Deputy PM's Quote

তিনি আরও বলেন, ‘‘ছবিটি 1990 সালে কাশ্মীরে হিন্দুদের জাতিগত নির্মূলের ঘটনাকে ঘিরে সত্য এবং বাস্তব নিয়ে ৷ আজও 400,000 এর বেশি কাশ্মীর পণ্ডিত 32 বছর পর নির্বাসিত রয়েছে নিজেদের জন্মভূমি ছেড়ে ৷’’

উইনস্টন পিটার্স তার সোশ্য়াল মিডিয়ায় লেখেন, "এই সিনেমাটিকে সেন্সর করা নিউজিল্যান্ডে ঘটে যাওয়া 15 মার্চের নৃশংসতার তথ্য বা ছবি সেন্সর করার সমতুল্য ৷ অথবা 9/11-এর হামলার সমস্ত চিত্র মানুষের কাছ থেকে মুছে ফেলার সমান ।"

সিনেমাটিকে আটকানোর এই প্রচেষ্টা নিউজিল্যান্ডবাসী এবং বিশ্বব্যাপী মানুষের স্বাধীনতার উপর আরও একটি আক্রমণের সমান হবে বলে উল্লেখ করেন প্রাক্তন ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী ৷

প্রসঙ্গত, ছবি মুক্তির পর থেকেই বিতর্ক পিছু ছাড়েনি 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস'-এর । তবে বক্স অফিসে তুমুল ব্যবসা করছে এই ছবি । একদিনে সবথেকে বেশি ব্যবসা করে ছবিগুলির মধ্যে নাম লেখাতে চলেছে ‘দ্য কাশ্মীর ফাইলস’।