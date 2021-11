কলকাতা, 6 নভেম্বর : কলকাতায় শুরু হল ইংরাজি ও হিন্দি ভাষার সাহিত্যধর্মী অনুষ্ঠান, ‘জয় অফ ওয়ার্ডস’ ৷ সাহিত্যধর্মী পর্যালোচনামূলক এই অনুষ্ঠানের আয়োজনে 'ভ্যালি অফ ওয়ার্ডস' (Valley Of Words) । পঞ্চম বার্ষিক এই সাহিত্যধর্মী অনুষ্ঠানে হিন্দি ও ইংরেজি ভাষার নানাবিধ বই নিয়ে পর্যালোচনা হয় এদিন । একইসঙ্গে স্বনামধন্য লেখকদের কিছু বইও প্রকাশিত হয় । ৬ এবং ৭ নভেম্বর দু'দিন ব্যাপী চলবে এই অনুষ্ঠান ।

চলতি বছরে পাঁচটি শহরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে 'ভ্যালি অফ ওয়ার্ডস'-এর এই পঞ্চম বার্ষিক 'ইন্টারন্যাশনাল লিটারেচার অ্যান্ড আর্ট ফেস্টিভ্যাল' । সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে বেশ কয়েকটি সেশনে ভাগ করা হয়েছে । বিভিন্ন বই নিয়ে পর্যালোচনায় মুখরিত হন লেখকরা । প্রসঙ্গক্রমে উঠে আসে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু এবং গান্ধীজি'র জীবননামাও ।

আগামী দিনে পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছে যে বইগুলি :

ইংরেজি ফিকশন :

Lavanya Lakshminarayan: Analog/Virtual and Other Simulations of Your Future

Osman Haneef: Blasphemy

Sakoon Singh: In the Land of Lovers

Mahek Jangda: Sometimes Ivory, Sometimes Sand

Gautam Bhatia: The Wall



Tripurdaman Singh: Sixteen Stormy Days

Sumathi Ramaswamy: Gandhi in the Gallery _ The Art of Disobedience

Ishtiaq Ahmed: Jinnah his successes, failures and role in History

Harsh Madhusudan and Rajeev Mantri: A New Idea of India

N S Vinodh: A Forgotten Ambassador in Cairo

এছাড়াও রয়েছে অলকা সারোগির 'কুলভূষণ কা নাম দার্জ কিজিয়ে'। রয়েছে রঞ্জিতা বিশ্বাসের লেখা অসমিয়া ভাষায় 'দ্য লোনলিনেস অফ হীরা বড়ুয়া' শীর্ষক বইটির ইংরেজি অনুবাদ ।