বেঙ্গালুরু, 13 জানুয়ারি: আর্থিক প্রতারণা এবং তছরূপে যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার রিয়্যাল এস্টেট ব্যবসায়ী ৷ বেঙ্গালুরু থেকে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টোরেট তথা ইডি ওই ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করে ৷ 500 কোটিরও বেশি টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ রয়েছে (Real estate businessman arrested over Rupees over 500 crore fraud and cheating case by ED) ৷

10 জানুয়ারি মুম্বইয়ের মেসার্স করণ গ্রুপ বিল্ডার্স এবং ডেভেলপার্স প্রধান মহেশ বি ওঝাকে গ্রেফতার করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি ৷ তাঁকে পিএমএলএ অর্থাৎ প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট, 2002-এর (Prevention of Money Laundering Act, 2002) আওতায় 500 কোটি টাকার বেশি আর্থিক প্রতারণায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়ছে ৷ পিএমএলএ বিশেষ আদালত তাঁর 10 দিনের ইডি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে ৷

বহু মানুষ মহেশ ওঝার মেসার্স করণ গ্রুপ বিল্ডার্স এবং ডেভেলপার্স-এর (Karan Group Builders and Developers) একাধিক প্রজেক্টে অর্থ বিনিয়োগ করছিল ৷ রিয়্যাল এস্টেট সংস্থার কর্ণধার মহেশ নিজেও বিনিয়োগকৃত টাকা বিনিয়োগ করে এবং কমিশন দিয়ে একপ্রকার রেকর্ড গড়েছিলেন বলা যায় ৷ কর্ণাটকের বিভিন্ন জায়গায় তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয় ৷ সব মিলিয়ে প্রায় 526 কোটি টাকা নয়ছয় করোর অভিযোগ রয়েছে মহেশের বিরুদ্ধে ৷

সিআইডি আধিকারিকেরা তাঁকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ করে ৷ পরে তাঁকে জেল হেফাজতে পাঠানো হয় ৷ এই তদন্ত চলাকালীনই অভিযুক্ত মহেশ 121.5 কোটি টাকা আরেকটি কোম্পানিতে বিনিয়োগ করেন ৷ তদন্তে জানা যায়, তিনি বিনিয়োগ করে আরও একটি কোম্পানি চালাচ্ছেন ৷ বেআইনি আর্থিক লেনদেনের (illegal financial transactions) মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে, জানিয়েছে ইডি ৷

আরও একটি আর্থিক প্রতারণায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নির্দেশে কর্ণাটকেরই মেঙ্গালুরু থেকে 17.34 কোটি টাকার অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় ৷ এর মালিক কে মহম্মদ ৷ ইডি 'ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট, ফেমা'-র আওতায় (Foreign Exchange Management Act, FEMA) মুক্কা গ্রুপ অফ কোম্পানিজের কর্ণধার মহম্মদ হ্যারিসের সম্পত্তি অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে ৷ তিনি বিদেশি মুদ্রা লেনদেনের ক্ষেত্রে আইন লঙ্ঘন করেছেন ৷ ইডি মেঙ্গালুরু দু'টি ফ্ল্যাট এবং একটি শিল্পের জন্য বরাদ্দকৃত জমি বাজেয়াপ্ত করেছে ৷ যার বাজারদর 17.34 কোটি টাকা ৷ তদন্ত শুরু হয়েছে ৷