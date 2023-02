বেঙ্গালুরু, 7 ফেব্রুয়ারি: টাকা নিয়ে পালাল কর্মী ৷ হাজার বা লক্ষ নয়, একেবারে এক কোটি টাকা নিয়ে উধাও হওয়ার অভিযোগ উঠেছে কাস্টোডিয়ান কোম্পানির কর্মীর বিরুদ্ধে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুতে মাদিওয়াল থানা (Madiwala police station) এলাকায় ৷ ওই কর্মী বিপুল পরিমাণ অর্থ নিয়ে এটিএমে যাচ্ছিলেন ৷ সেখানে এটিএম মেশিনে টাকা ভরার দায়িত্ব ছিল তাঁর উপর ৷ কিন্তু তা করে, অত টাকা হাতে পেয়ে সুযোগ বুঝে চম্পট দিয়েছেন কর্মী, এমন অভিযোগ উঠেছে (Custodian goes missing with Rs 1 crore money to be filled into an ATM in Bangalore) ৷

ওই অভিযুক্ত কর্মীর নাম রাজেশ মেস্তা ৷ তিনি সিকিউর ভ্যালু ইন্ডিয়া লিমিটেড (Secure Value India Limited) নামের একটি কোম্পানিতে চাকরি করতেন ৷ ওই কোম্পানি এটিএম মেশিনগুলিতে (ATM machines) টাকা ভরার কাজ করে ৷ রাজেশ গত 11 বছর ধরে কোম্পানির হয়ে এই কাজ করে আসছে ৷ এ বছরের জানুয়ারি মাসের শেষদিকে হঠাৎ রাজেশের ফোন সুইচড অফ পাওয়া যায় ৷ তাঁকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না ৷ এরপর কোম্পানি কর্তৃপক্ষ অডিট করে দেখে, কোন কোন এটিএম মেশিনে রাজেশের কত টাকা রাখার দায়িত্ব ছিল ৷ তাতে 1 কোটি 3 লক্ষ টাকার হিসেব পাওয়া যাচ্ছিল না ৷ নির্ধারিত এটিএম মেশিনগুলিতে এই বিপুল অর্থ যায়নি ৷

এরপরে কোম্পানির সন্দেহ হয় ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মাদিওয়ালা থানায় রাজেশের বিরুদ্ধে একটি মামলা রুজু করেছে সিকিউর ভ্যালু ইন্ডিয়া লিমিটেড ৷ অভিযুক্তের হদিশ পেতে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ ৷ প্রশ্ন উঠেছে অভিযুক্ত রাজেশের এই কাণ্ড নিয়ে ৷ বিগত এক দশকেরও বেশি সময় তিনি অসংখ্য বার কোটি কোটি টাকা নিয়ে গিয়ে এটিএম মেশিনে ভরেছেন ৷ অথচ হঠাৎ তাঁর এমন কী প্রয়োজন হল যে 11 বছর চাকরিতে কোম্পানির সঙ্গে প্রতারণা করে কোটি টাকা নিয়ে পালিয়ে গেলেন ? পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে এবং কারণ সন্ধানের চেষ্টা চালাচ্ছে ৷