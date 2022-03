নয়াদিল্লি, 21 মার্চ : করাচিতে জরুরি অবতরণ করানো হল কাতার এয়ারওয়েজের দিল্লি-দোহা বিমানের (Emergency Landing of Delhi-Doha Flight in Pakistan) ৷ কাতার এয়ারওয়েজের কিউআর 579 বিমানটি একশোর বেশি যাত্রী নিয়ে দিল্লি থেকে ওড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই পাকিস্তানের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয় (Emergency Landing of Delhi-Doha Qatar Airways Flight with Over Hundred Passengers in Pakistan) ৷ বলা হচ্ছে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বিমানটিকে পাকিস্তানের দিকে ঘোরানো হয়েছে ৷ এ নিয়ে কাতার এয়ারওয়েজের তরফে একটি বিবৃতি জারি করা হয়েছে ৷ সেখানে বলা হয়েছে, ঘটনার তদন্ত চলছে ৷ তবে, যাত্রীদের দোহা পৌঁছানোর জন্য, অন্য বিমানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে কাতার এয়ারওয়েজ ৷

বিমান সংস্থার তরফে দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘‘21 মার্চ দিল্লি থেকে দোহাগামী কাতার এয়ারওয়েজের বিমান কিউআর 579 জরুরি অবস্থায় করাচির দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ কার্গো হোল্ডে ধোঁয়া দেখা যাওয়ায় এই জরুরি অবতরণ করানো হয়েছে ৷’’ ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, করাচি বিমানবন্দরে বিমানটি সুরক্ষিতভাবে অবতরণ করেছে ৷ সকল যাত্রীদের নিরাপদে বের করার পর, জরুরি পরিষেবা দেওয়া হয়েছে ৷

এই ঘটনায় কাতার এয়ারওয়েজের তরফে, পরিষেবায় বিঘ্ন ঘটার জন্য যাত্রীদের কাছে ক্ষমা চাওয়া হয়েছে ৷ সেই সঙ্গে যাত্রীদের দ্রুত দোহা পৌঁছে দিতে বিকল্প বিমানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে ৷ কিন্তু, করাচিতে কেন সেটিকে নামানো হল, সেই প্রশ্নও উঠছে ৷ বিমানটি ভারতের এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের বাইরে চলে গিয়েছিল কিনা, তাও দেখা হচ্ছে ৷ তা না হলে সেটিকে ভারতের কোনও বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করানো যেত কিনা, সেই প্রশ্ন উঠেছে ৷ তবে, এ নিয়ে ভারতীয় অসামরিক বিমানমন্ত্রকের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷