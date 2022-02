নয়াদিল্লি, 15 ফেব্রুয়ারি : কিয়েভ থাকা ভারতীয়দের দেশে ফিরে আসার কথা জানাল কিয়েভের ভারতীয় দূতাবাস ৷ রাশিয়ার ইউক্রেন অধিগ্রহণ নিয়ে বিগত কয়েক মাসে উদ্বেগজনক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ৷ তাই ভারতীয়দের ইউক্রেন ছাড়ার পরামর্শ দিয়েছে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক (Embassy of India in Kyiv has asked Indians to leave Ukraine) ৷

কিয়েভে ভারতীয় দূতাবাস একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে ৷ সেখানে ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, "ইউক্রেনের বর্তমান অনিশ্চিত পরিস্থিতির (uncertainties of the current situation in Ukraine) মধ্যে ইউক্রেনে থাকা ভারতীয়দের সাময়িক ভাবে দেশে ফিরে আসতে বলা হচ্ছে ৷ বিশেষত পড়ুয়ারা, যাঁদের সেখানে থাকাটা অবশ্য প্রয়োজনীয় নয়, তাঁরা ফিরে আসুন ৷ এমনকি ভারতীয়রা যেন অপ্রয়োজনে ইউক্রেনের উদ্দেশ্যে যাত্রা না করেন বা ইউক্রেনের ভিতরে ঘুরে না বেড়ান, এই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ৷"

এছাড়া ভারতীয়রা ইউক্রেনের কোথায় কী ভাবে রয়েছেন, তা দূতাবাসকে জানাতে অনুরোধ করা হয়েছে ৷ ইউক্রেনের বসবাসকারী ভারতীয়দের পরিষেবা দিতে সবসময় তৈরি ভারতীয় দূতাবাস ৷

কিয়েভে ভারতীয় দূতাবাসের বিজ্ঞপ্তি

ভারত ছাড়া আমেরিকা, জার্মানি, ইটালি, ব্রিটেন, আয়ারল্যান্ড, বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ডস, কানাডা, নরওয়ে, এসতোনিয়া, লিথুয়ানিয়া, বুলগেরিয়া, স্লোভেনিয়া, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, ইজ়রায়েল, সৌদি আরব এবং ইউনাইটেড আরব এমিরাটেস, দেশগুলিও তাঁদের নাগরিকদের ইউক্রেন থেকে ফিরে আসার আর্জি জানিয়েছে ৷ বহু দেশ তাদের কূটনৈতিক পদাধিকারীদের নিয়ে এসেছে ৷

রাশিয়া ইউক্রেনে আধিপত্য বিস্তারের পরিকল্পনা অস্বীকার করেছে ৷ কিন্তু 2014 থেকে ক্রিমিয়া অঞ্চল অধিকার করে রয়েছে রাশিয়া এবং সেখানে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে ভ্লাদিমির পুতিনের সরকার ৷