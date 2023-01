নয়াদিল্লি, 18 জানুয়ারি: ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন । ভোট হবে 16 ফেব্রুয়ারি । ফল ঘোষণা 2 মার্চ। ত্রিপুরার পাশাপাশি মেঘালয় এবং নাগাল্যান্ডে ভোটের দিনও ঘোষণা হবে । ওই দুই রাজ্যে ভোট হবে 27 ফেব্রুয়ারি । এই দুই রাজ্যেও ভোটের ফল ঘোষণা হবে 2 মার্চ । পশ্চিমবঙ্গের সাগরদিঘি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনও হবে ওই দিন । যেদিন ভোটের দিন ঘোষণা হচ্ছে সেদিনই মেঘালয়ে নির্বাচনী সভা করতে গিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Results of the three assembly election will be out 2nd March ) । নির্বাচনের দিন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই আদর্শ আচরণ বিধি লাগু হয়ে গেল তিন রাজ্যে ।

ত্রিপুরা নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি হবে 21 জানুয়ারি । মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন 30 জানুয়ারি । মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা হবে 31 তারিখ । প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের শেষ দিন 2 ফেব্রুয়ারি। এরপরই হবে ভোট । 60 আসনের এই বিধানসভার ফল ঘোষণা মার্চ মাসের 2 তারিখ । বাকি দুটি রাজ্যে ভোট হবে 27 ফেব্রুয়ারি । এই দুটি রাজ্যেও মোট ৬০টি আসনেই ভোট হবে । নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি হবে 31 জানুয়ারি। মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ 7 ফেব্রুয়ারি। মনোনয়নপত্র পরীক্ষা হবে 8 তারিখ। প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের শেষ দিন 10 ফেব্রুয়ারি। তিনটি রাজ্যের ক্ষেত্রেই নির্বাচনী প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে 4 মার্চের মধ্যে ।

প্রকাশিত হল তিনটি রাজ্যে নির্বাচনের নির্ঘণ্ট

ত্রিপুরা এবং মেঘালয়ের নির্বাচন এবার পশ্চিমবঙ্গের জন্য আলাদা করে তাৎপর্যপূর্ণ । দুটি রাজ্যেই লড়ছে বাংলার শাসক দল । শুধু তাই নয়, প্রথম দল হিসেবে মেঘালয়ে প্রার্থী তালিকাও ঘোষণা করেছিল তৃণমূল। তাছাড়া কংগ্রেসের বিধায়করা শিবির বদল করে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলই এখন মেঘালয়ের প্রধান বিরোধী দল। তৃণমূলের দাবি, এবার উত্তরপূর্ব ভারতের এই রাজ্যে তারাই সরকার করবে । অন্যদিকে ত্রিপুরার রাজনৈতিক পরিস্থিতি খানিকটা জটিল । একাধিক দলবলদেরক ঘটনা ঘটেছে এখানেও। তবে এই রাজ্যেও আগে ভোটে লড়েছে তৃণমূল । কয়েকমাস আগে সে রাজ্যের পৌরসভা ভোটে লড়লেও ছাপ ফেলতে পারেনি বাংলার শাসক দল ।

