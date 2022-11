নয়াদিল্লি,3 নভেম্বর: আজ গুজরাত বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা হবে । জাতীয় নির্বাচন কমিশনের (Election Commission of India) তরফে বৃহস্পতিবার দুপুরে দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠক করে বহু চর্চিত এই বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা হবে । সেতু ভেঙে পড়ার ঘটনায় এমনিতেই গত কয়েকদিন ধরে শিরোনামে রয়েছে গুজরাত (Schedule for Gujarat assembly election to be announced today)। এদিকে মাত্র কয়েকদিন আগেই হিমাচলপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনের দিন-তারিখ ঘোষণা করে কমিশন । সেদিন গুজরাতের ভোটের দিনক্ষণ জানানো হতে পারে বলে অনেকে আশা করেছিলেন কিন্তু শেষমেশ সেটা হয়নি । এরপর আজ জানা যাবে মোদি-শাহর রাজ্যে কবে ভোট হবে ।

নির্বাচনের দিন-তারিখ ঘোষণা নিয়ে আরও একটি কথা শোনা যাচ্ছিল গত এক সপ্তাহ ধরে । রাজনৈতিক মহলের একটা অংশ মনে করছিলেন সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের জন্মজয়ন্তীর পরেই ভোটের দিন ঘোষণা হতে পারে । সেই অনুমান সত্যি করে এদিন ভোটের দিন ঘোষণা হচ্ছে । গুজরাতে মোট 182টি বিধানসভা আসন আছে । নির্বাচনের সম্পূর্ণ নির্ঘণ্ট আর কয়েকঘণ্টার মধ্যেই জানা যাবে । এর আগেই জানা গিয়েছিল হিমাচল প্রদেশের ভোট গণনা হবে 8 ডিসেম্বর । গুজরাতের ফলাফলও সেদিনই জানা যাবে কি না তাও স্পষ্ট হবে দুপুরেই ।

নির্বাচনের দিন ঘোষণার পর থেকেই আদর্শ নির্বাচনী আচরণ বিধি লাগু হয়ে যায় (Model code of conduct)। পাশাপাশি প্রার্থী নির্বাচন থেকে শুরু করে প্রচারের কাজ শুরু করে রাজনৈতিক দলগুলিও। করোনা পরবর্তী সময়ে নির্বাচনের প্রচার থেকে শুরু করে সমস্ত বিষয়ে খানিকটা বদল এসেছে । তবে এখন দেশের করোনা পরিস্থিতি আগের থেকে অনেকটাই ভাল । তবু নির্বাচনের সময় যাতে কোনও কারণে করোনার সংক্রমণ মাথাচাড়া না দেয় তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করবে নির্বাচন কমিশন ।

