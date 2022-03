হায়দরাবাদ, 9 মার্চ : বুথ ফেরৎ সমীক্ষা যা আভাস দিয়েছিল তাকেই মান্যতা দিয়ে উত্তরপ্রদেশে দ্বিতীয়বার মসনদে বসতে চলেছেন যোগী আদিত্যনাথ ৷ গণনার প্রাথমিক ট্রেন্ড যদি শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে ,তবে কিছুটা কমলেও আড়াইশোর বেশি আসনে জিতে ক্ষমতায় আসতে চলেছে বিজেপি (In Uttar Pradesh BJP is likely to make history) ৷ এক্সিট পোলকে মান্যতা দিয়ে পঞ্জাব 'হাত' বদলে আস্থা রাখছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টিতে ৷

বুথ ফেরৎ সমীক্ষাকাকে মিলিয়ে পঞ্জাবে সরকার গড়ার পথে ঝাড়ু শিবির ৷ উত্তরাখণ্ড, মণিপুরে অ্যাডভান্টেজ বিজেপি ৷ এক্সিট পোলে মান্যতা দিয়ে ত্রিশঙ্কু হওয়ার পথে গোয়া ৷ কিন্তু কোথায় দাঁড়িয়ে এই মুহূর্তে পাঁচ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ৷ দেখে নেওয়া যাক একনজরে ৷