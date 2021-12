নয়াদিল্লি, 5 ডিসেম্বর: মাঝ-আকাশে হার্ট অ্যাটাক বৃদ্ধের ৷ নিউ জার্সি যাওয়ার পথে এয়ার ইন্ডিয়ার (Air India flight) বিমানে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল 62 বছরের ওই যাত্রীর (Elderly dies of heart attack in Air India flight)৷

জানা গিয়েছে, ওই যাত্রীর নাম রাজেন্দ্র প্যাটেল ৷ স্ত্রীকে নিয়ে দিল্লি ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে উঠেছিলেন তিনি ৷ গন্তব্য ছিল নিউ জার্সি ৷ বিমানটি টেক-অফ করার কিছু সময়ের মধ্যেই তাঁর শ্বাসকষ্ট শুরু হয় ৷ তাঁর স্ত্রী বিষয়টি বিমানের ক্রু-কে জানালে তিনি পাইলটকে এ ব্যাপারে অবগত করেন ৷ বিমানে মেডিক্যাল ইমার্জেন্সির ঘটনা ঘটেছে বলে খবর যায় এয়ার ট্র্যাফিক কন্ট্রোলে ৷

আরও পড়ুন: Air India: ₹18,000 কোটিতে এয়ার ইন্ডিয়া কিনছে টাটা গোষ্ঠী

বিমানটিকে ফের দিল্লি বিমানবন্দরে ফিরিয়ে আনা হয় ৷ বিমানটি জরুরি অবতরণের পর রানওয়েতেই অসুস্থ বৃদ্ধের শারীরিক পরীক্ষা করেন ডাক্তার ৷ তিনি চেক-আপের পর ওই বৃদ্ধকে মৃত (Elderly dies on air India flight to New Jersey) বলে ঘোষণা করেন ৷

আরও পড়ুন: সম্পূর্ণ টিকাপ্রাপ্ত সব ক্রু নিয়ে উড়ল দেশের প্রথম আন্তর্জাতিক বিমান

এই ঘটনার পর শনিবার রাতে ফের বিমানটি নিউ জার্সির উদ্দেশে রওনা হয় ৷ এয়ার ইন্ডিয়ার মুখপাত্র জানিয়েছেন, ওই বিমানে 286 জন যাত্রী ছিলেন ৷ মৃত রাজেন্দ্র প্যাটেল (Elderly dies in flight) ছিলেন প্রবাসী ভারতীয় ৷ তিনি থাকতেন নিউ জার্সিতে (Elderly dies of on board Air India flight)৷

আরও পড়ুন: শুধুমাত্র মে মাসেই দেশে 17 জন পাইলট করোনায় প্রাণ হারিয়েছেন