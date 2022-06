মুম্বই, 26 জুন : একনাথ শিন্ডে কি গুয়াহাটিতেই রয়েছেন ? নাকি গোপনে অন্য কোনও সমীকরণ তৈরি করতে বিজেপির নেতাদের বৈঠক করছেন ? তেমনটাই শোনা যাচ্ছে ৷ তিনি নাকি শুক্রবার রাতে গুয়াহাটি থেকে গুজরাতে আসেন ৷ মহারাষ্ট্রের বিরোধী দলনেতা দেবেন্দ্র ফড়নবিশের সঙ্গে বৈঠক সেরেছেন ৷ ছিলেন বিজেপির শীর্ষ নেতা অমিত শাহও ৷ মধ্যরাতে বিশেষ বিমানে বিদ্রোহী শিন্ডে একা ভদোদরায় পৌঁছন ৷ গোপন এই বৈঠক ঘিরে জল্পনা তুঙ্গে ৷ কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে, আসছে সপ্তাহে তাঁরা আবার দেখা করতে পারেন (Shiv Sena rebel MLA Eknath Shinde and BJP leader Devendra Fadnavis along with Amit Shah reportedly had a secret meeting in Gujarat late at night on Friday) ৷

বৈঠক শেষে শিন্ডে তড়িঘড়ি অসমের গুয়াহাটিতে আর ফড়নবিশ মহারাষ্ট্রে ফিরে যান ৷ গুয়াহাটিতে এখনও শিন্ডের সমর্থনে হোটেলে রয়েছেন প্রায় 50 জন বিধায়ক ৷ জানা গিয়েছে, শিন্ডে নাকি কমপক্ষে 4 ঘণ্টা হোটেলে ছিলেন না ৷ তাঁর গুজরাতে যাওয়া এবং অসমে ফিরে আসার মধ্যের সময় অনুযায়ী ফড়নবিশের সঙ্গে বৈঠকটা খুব সংক্ষিপ্ত ছিল বলে মনে করা হচ্ছে ৷

বৃহস্পতিবার শিন্ডে দাবি করেছিলেন, 'একটি সর্বভারতীয় দল' তাঁর এই শিব সেনা বিরোধী অবস্থানকে সমর্থন করছে ৷ নামোল্লেখ না করলেও বোঝাই যায় সেই দলটি বিজেপি ৷ যদিও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাওসাহেব পাটিল দানভে একে 'শিব সেনার অভ্যন্তরীণ সমস্য়া' বলে এই দাবি উড়িয়ে দিয়েছেন ৷ আর মহারাষ্ট্রে গেরুয়া শিবিরের প্রধান চন্দ্রকান্ত পাটিল বলেছেন, "রাজ্যের রাজনৈতিক সংকটে আমাদের কোনও ভূমিকা নেই ৷"

প্রতিদিনই নতুন করে পট বদল হচ্ছে ৷ শিন্ডে সম্প্রতি ঘোষণাও করেছেন দুই-তৃতীয়াংশ বিধায়কদের নিয়ে তৈরি দলের নাম 'শিব সেনা বালাসাহেব' হবে ৷ এদিকে তিনি এও জানিয়েছেন যে শিব সেনা ছেড়ে বেরিয়ে আসেননি ৷ ওদিকে শিব সেনা তাদের বিদ্রোহী নেতাকে সতর্ক করেছে, রাজনৈতিক স্বার্থ মেটাতে বালাসাহেব ঠাকরের নাম যেন কোনও ভাবে অপব্যবহার করা না হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷ ইতিমধ্যে শনিবার মহারাষ্ট্র বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার নরহরি জিরওয়াল 16 জন বিদ্রোহী বিধায়ককে শোকজ নোটিস পাঠিয়েছেন ৷ 27 জুনের মধ্যে তাঁদের উত্তর দিতে হবে ৷

সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী পদক্ষেপ নিয়ে একনাথ শিন্ডে আজ দুপুর 12টায় বিধায়কদের নিয়ে বৈঠক করবেন ৷