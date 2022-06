নয়াদিল্লি, 3 জুন : রাহুল গান্ধিকে নতুন সমন পাঠিয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি ৷ 2 জুন কংগ্রেস সাংসদের হাজিরা দেওয়ার কথা থাকলেও তিনি দেশে না থাকায় তা হয়ে ওঠেনি ৷ সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনি 5 জুন দেশে ফিরতে পারেন ৷ আর এ বিষয়টি তিনি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে জানিয়েছেন৷ এরপর ইডি 13 জুন নয়াদিল্লিতে সংস্থার সদর দফতরে হাজিরা দেওয়ার জন্য নোটিস পাঠাল রাহুল গান্ধিকে (ED issues fresh summons to Rahul Gandhi to appear before investigators on June 13 in National Herald case) ৷

1 মে ন্যাশনাল হেরাল্ড পত্রিকার সঙ্গে জড়িত অর্থ তছরূপের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি ও নেতা রাহুল গান্ধিকে নোটিস পাঠায় ইডি ৷ 8 জুন 75 বছর বয়সী সভানেত্রীর তদন্তকারী সংস্থার মুখোমুখি হওয়ার কথা৷ যদিও গতকাল জানা গিয়েছে, তিনি কোভিড আক্রান্ত৷ তবে কংগ্রেসের প্রধান মুখপাত্র রণদীপ সুরজেওয়ালা জানিয়েছেন, সভানেত্রী চেষ্টা করছেন যাতে নির্ধারিত তারিখেই ইডির আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হয় এবং তিনি সাধ্যমতো তদন্তে সহযোগিতা করবেন ৷

1938 সালে জওহরলাল নেহরুর হাত ধরে পথ চলা শুরু ন্যাশনাল হেরাল্ড-এর ৷ স্বাধীনতার পর কাগজটি মূলত কংগ্রেসের মুখপত্রে পরিণত হয় ৷ কাগজটির প্রকাশক অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালস লিমিটেড (Associated Journals Limited, AJL) ৷ এর মালিকানা ইয়ং ইন্ডিয়ান প্রাইভেট লিমিটেড-এর (Young Indian Pvt Limited) ৷ 2008 সালে আর্থিক ক্ষতির কারণে ন্যাশনাল হেরাল্ড-এর প্রকাশনা বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন কংগ্রেস হাইকম্যান্ড সোনিয়া গান্ধি ৷ এরপর 2011-য় ইয়ং ইন্ডিয়ান প্রাইভেট লিমিটেড নামক কোম্পানি গঠন করেন তিনি ৷ যাঁর 76 শতাংশ অংশীদারি কংগ্রেস সভানেত্রী এবং তাঁর পুত্র রাহুলের ৷

এর সূত্র ধরেই 2013 সালে অর্থ তছনছের অভিযোগ আনেন বিজেপি সাংসদ সুব্রহ্মণিয়াম স্বামী ৷ পরে 2015-য় ইয়ং ইন্ডিয়া একটি অলাভজনক কোম্পানি হওয়ায় এর বিরুদ্ধে তদন্ত বন্ধ করে দিয়েছিল ইডি ৷ সোনিয়া গান্ধি ও রাহুলও জামিনে মুক্ত হয়েছিলেন ৷ তবে এবার ইয়ং ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে আয়কর দফতর ৷ সেই অভিযোগের ভিত্তিতে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা গ্রহণ করেছে এখানকার ট্রায়াল কোর্ট ৷

'প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং' বা পিএমএলএ-র অধীনে অর্থ জালিয়াতির মামলা দায়ের করা হয়েছে সোনিয়া গান্ধি এবং রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে ৷

