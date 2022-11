নয়াদিল্লি, 12 নভেম্বর: 72 ঘণ্টার ব্যবধানে ফের জোরালো ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল নয়াদিল্লি এবং তদসংলগ্ন অঞ্চল ৷ শনিবার সন্ধ্যা 8টা নাগাদ রাজধানী-সহ কম্পন অনুভূত হয় নয়ডা, গুরুগ্রামেও (Earthquake Tremors Felt In Delhi NCR) ৷ ক্ষয়ক্ষতির খবর না-মিললেও আবাসন-কার্যালয় ছেড়ে আতঙ্কে বাইরে বেরিয়ে আসেন সাধারণ মানুষ ৷ রাজধানীতে এদিন কম্পনের স্থায়িত্ব ছিল পাঁচ সেকেন্ড ৷

এদিনও কম্পনের উৎসস্থল ছিল নেপাল ৷ উত্তরাখণ্ডের যোশিমঠ থেকে 212 কিমি দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে উৎসস্থলে এদিন কম্পনের তীব্রতা ছিল 5.4 (The epicentre was again in Nepal, while the magnitude was 5.4 on the Richter scale) ৷ যদিও গত মঙ্গলবারের তুলনায় তা অনেকটাই কম ৷ দিনতিনেক আগে রিখটার স্কেলে 6.3 তীব্রতায় কেঁপে উঠেছিল নয়াদিল্লি ৷ প্রতিবেশী নেপালে ওইদিন কম্পনে প্রাণ হারিয়েছিলেন 6 জন ৷ এই নিয়ে চলতি সপ্তাহে তিন-তিনবার কেঁপে উঠল নেপাল ৷

এনসিএস জানিয়েছে, এদিন 7টা 57 মিনিটে নয়াদিল্লিতে অনুভূত হয় হয় ৷ তবে এই কম্পনের কেন্দ্র ছিল ভূগর্ভের 10 কিমি গভীরে ৷ নেপালে এদিন কম্পন হয় স্থানীয় সময় সন্ধে 8টা 12 মিনিটে ৷ নয়াদিল্লির পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশ এবং হরিয়ানাতেও অনুভূত হয় ভূকম্পন ৷