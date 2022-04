পোর্ট ব্লেয়ার, 10 এপ্রিল : আন্দামান ও নিকোবরে ভূমিকম্প ৷ আজ সকাল 7টা বেজে 2 মিনিটে ক্যাম্পবেল বে দ্বীপে উত্তর-পূর্বে কম্পন অনুভূত হয় বলে জানিয়েছে ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি বিভাগ (Earthquake Hits in Andaman and Nicobar Islands on Sunday Morning) ৷ রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল 4.9 ম্যাগনিটিউড ৷ ভূপৃষ্ঠ থেকে 10 কিলোমিটার নিচে কম্পনের উৎস ছিল বলে জানানো হয়েছে ৷

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি বিভাগের তরফে করা টুইটে বলা হয়েছে, 10 এপ্রিল ভারতীয় সময় 7টা 2 মিনিটে 4.9 ম্যাগনিটিউড মাত্রায় ভূমিকম্প হয় আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ক্যাম্পবেল বে দ্বীপের 70 কিলোমিটার উত্তর-পূর্বদিকে ৷ যার ভূপৃষ্ঠ থেকে 10 কিলোমিটার গভীর উৎসস্থল ছিল ৷

আরও পড়ুন : Earthquake In Jammu & Kashmir: জম্মু-কাশ্মীরে ভূমিকম্প, হতাহতের খবর নেই

প্রসঙ্গত, তিনদিন আগেই ক্যাম্পবেল দ্বীপে 4.4 ম্যাগনিটিউড মাত্রায় কম্পন অনুভূত হয় ৷ গত বুধবার সন্ধ্যা 6টা 7 মিনিটে সেই ভূমিকম্প হয়েছিল ৷ সেই ভূমিকম্পের উৎসস্থলও ভূপৃষ্ঠ থেকে 10 কিলোমিটার গভীরে ছিল ৷ ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি বিভাগ আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের প্লেটের অবস্থানের উপর নজর রাখছে ৷