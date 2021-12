নয়াদিল্লি, 6 ডিসেম্বর : সারা বিশ্বের ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যতই পরিবর্তন আসুক, ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে সম্পর্ক একেবারেই পরিবর্তন হয়নি ৷ বরং বরাবর দৃঢ় ও শক্তিশালী সম্পর্ক বজায় থেকেছে ৷ সেই দিক থেকে দুই দেশের এই সম্পর্ককে অনন্য বলে যেতেই পারে ৷

সোমবার ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে বিদেশ ও প্রতিরক্ষা বিষয়ক 2+2 বৈঠক (India Russia 2 Plus 2 Dialogue) শুরু হতে চলেছে ৷ তার আগে রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লাভরভের সঙ্গে সেই দ্বিপাক্ষিক বৈঠক চলাকালীন এই মন্তব্য করেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর (EAM Jaishankar says India Russia partnership always maintain steady strong) ৷ পাশাপাশি তিনি জানান, রাশিয়ার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ও পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে ভারত সন্তুষ্ট ৷

রবিবার রাতে ভারতে আসেন রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী জেনারেল সের্গেই শোইগু ৷ আজ, ভারত-রাশিয়া বার্ষিক সম্মেলনে (Annual India Russia Summit) যোগ দিতে নয়াদিল্লিতে আসছেন সে দেশের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদামির পুতিন ৷ তিনি যোগ দেবেন ভারত-রাশিয়া বার্ষিক সম্মেলনে ৷ সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে তাঁর বৈঠক হবে (Narendra Modi Vladimir Putin Meeting) ৷ সেখানে দুই দেশের বিদেশ ও প্রতিরক্ষামন্ত্রীরাও থাকবেন ৷

জয়শঙ্কর জানান, ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে এই বার্ষিক সম্মেলন দু’বছর করোনা অতিমারির জেরে বন্ধ ছিল ৷ তাই এবারের সম্মেলন থেকে তাৎপর্যপূর্ণ কিছু ফলাফল প্রকাশিত হবে বলে তিনি আশা করছেন ৷

আরও পড়ুন : Vladimir Putin : ইন্দো-রাশিয়া সম্মেলনে যোগ দিতে ভারত সফরে পুতিন, সন্ধ্যায় পৌঁছবেন দিল্লিতে

জানা গিয়েছে যে, এবারের সম্মেলনে ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে একাধিক দ্বিপাক্ষিক চুক্তি হতে পারে ৷ তার মধ্যে প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, শক্তি ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রগুলি থাকতে পারে ৷ তাছাড়া 2+2 বৈঠকে আলোচনা হতে পারে আফগানিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে ৷