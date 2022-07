নয়ডা, 30 জুলাই: মার্সিডিজ বেনজ আর ই-রিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ গেল রিকশা চালকের ৷ নিঠারিতে শুক্রবার সকাল 9টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে এলাকায় ৷ বিলাসবহুল গাড়িটি চালাচ্ছিলেন এক তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী ৷ পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে 29 বছর বয়সি চালকের (A e rickshaw driver died after his vehicle head on collision with a mercedes car in Noida, Uttar Pradesh) ৷

দুর্ঘটনার সময় তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী অফিসে যাচ্ছিলেন ৷ তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ পুলিশ আধিকারিক বলেন, "মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনাটি ঘটে নয়ডার সেক্টর 20 থানা এলাকায় ৷ পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে ৷ জখম ই-রিকশাচালককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও তাঁকে বাঁচানো যায়নি ৷"

মার্সিডিজ বেনজ সি ক্লাস গাড়িটির মালিক আনন্দ রঞ্জন ৷ তিনি সেক্টর 25-এর বাসিন্দা ৷ মৃতের পরিজনের অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে এবং গ্রেফতারও করা হয়েছে ৷ ভারতীয় দণ্ডবিধির 279 (দ্রুত গতিতে গাড়ি চালানো), 304এ (অবহেলায় মৃত্যুর কারণ) এবং 427 (অন্যায়) ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে ৷ পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত চলছে ৷ গাড়িতে কোনও যান্ত্রিক ত্রুটির জেরে এই ঘটনা ঘটেছে কি না তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ আশপাশের এলাকার সিসিটিভি ফুটেজও পরীক্ষা করছেন তদন্তকারীরা ৷