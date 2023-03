উন্নাও, 20 মার্চ: উন্নাওয়ে বেপরোয়া গতির বলি হল দুই ঘুমন্ত শিশু (Children Death in Road Accident) ৷ ঝুপড়িতে ঘুমন্ত অবস্থায় থাকা শিশুগুলিকে পিষে দিল দ্রুত গতিতে আসা একটি ডাম্পার ৷ ঘটনাটি ঘটেছে উন্নাওয়ের দহি থানা এলাকায় ৷ শিশু দু'টিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাদের মৃত বলে ঘোষণা করা হয় ৷ ঘটনার পর শিশুর পরিবারের সদস্যরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। খবর পেয়ে পুলিশ এসে শিশু দু'টির দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে (Dumper trampled two children sleeping in hut in Unnao)।

দহি থানার ইনচার্জের জানান, সোমবার ভোর চারটে নাগাদ একটি ডাম্পার লখনউ থেকে দ্রুত গতিতে কানপুরের দিকে যাচ্ছিল। পলিটেকনিকের সামনের ডিভাইডার ভেঙে ভুল পথ দিয়ে প্রবেশ করে ডাম্পারটি । ওই সময় রাস্তার পাশের বস্তিতে ঘুমন্ত দুই শিশুকে পিষে দিয়ে ডাম্পারটি চলে যায়। দুর্ঘটনায় শিশু দু'টি প্রাথমিকভাবে গুরুতর জখম হয় ৷ ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। তড়িঘড়ি করে পুলিশকে বিষয়টি জানানো হয় (Road accident in Unnao)।

অপরদিকে, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত দুই শিশুকে চিকিৎসার জন্য জেলা হাসপাতালে ভরতি করে। যেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয় বলে জানা গিয়েছে। স্টেশন ইনচার্জ জানান, নিহত শিশুদের নাম কামরুদ্দিন (10) এবং কাল্লু (1) । শিশুদের মৃত্যুতে পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে । পুলিশ দেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে । যদিও এখনও পরিবারের তরফে কোনও মামলা রুজু করা হয়নি । মামলা দায়ের হলে তার ভিত্তিতে পরবর্তী ব্যবস্থা নেবে পুলিশ বলে জানা গিয়েছে ।

