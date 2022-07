গুরুগ্রাম, 19 জুলাই: এলাকায় খনি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন ৷ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার মধ্যরাতে তাউরু পাহাড়ে গিয়েছিলেন বে-আইনি খননের তদন্ত করতে ৷ কিন্তু আর ঘরে ফেরা হল না হরিয়ানার তাউরু শহরের ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ পুলিশ সুরেন্দ্র সিং বিষ্ণোই'য়ের ৷ ঘটনাস্থলে সংশ্লিষ্ট পুলিশ আধিকারিককে ডাম্পারে পিষে মারল খনি মাফিয়ারা (DSP crushed to death by illegal mining mafia at Nuh in Haryana) ৷

পুলিশ সূত্রে খবর, তাউরু পাহাড়ে অভিযানে গিয়ে একটি সন্দেহজনক ডাম্পারকে চিহ্নিত করে সেটিকে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন ডিএসপি পদমর্যাদার ওই পুলিশ আধিকারিক ৷ কিন্তু সুরেন্দ্র সিং বিষ্ণোই'য়ের নির্দেশ অমান্য করে তাঁর উপর দিয়ে চালিয়ে দেওয়া হয় ডাম্পারটি ৷ ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর ৷ খোলা ডাম্পস্টার থেকে পরবর্তীতে উদ্ধার করা হয় সুরেন্দ্র সিং'য়ের দেহ ৷ ডিএসপি-র সঙ্গে থাকা আরও দুই পুলিশ আধিকারিক যদিও ঝাঁপ দিয়ে প্রাণে বেঁচেছেন ৷

এক প্রত্যক্ষদর্শীর তার বয়ানে জানান, ঘটনার সময় ডিএসপি সুরেন্দ্র সিং বিষ্ণোই তাঁর গাড়ির কাছেই ছিলেন ৷ ডাম্পারটিকে দেখা মাত্রই তিনি সেটিকে দাঁড়ানোর নির্দেশ দেন ৷ কিন্তু ড্রাইভার সটান ডাম্পারটিকে ডিএসপি-র উপর চালিয়ে দেন ৷ সুরেন্দ্র সিং বিষ্ণোই'য়ের মর্মান্তিক মৃত্যুকে শোকস্তব্ধ হরিয়ানা পুলিশ ৷

সোশাল মিডিয়ায় এক বিবৃতিমূলক পোস্টে তারা লিখেছে, "তাউরুর ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ পুলিশ সুরেন্দ্র সিং তাঁর কর্তব্যে অবিচল থেকে জীবন উৎসর্গ করেছেন ৷ হরিয়ানা পুলিশ সেই সাহসী পুলিশ আধিকারিকের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে ৷ নিহত পুলিশ আধিকারিকের পরিবারকে ন্যায়বিচার পাইয়ে দিতে চেষ্টার কোনও খামতি রাখবে না হরিয়ানা পুলিশ ৷"