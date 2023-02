বালাসোর, 24 ফেব্রুয়ারি: গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ, পাক রমণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা । গ্রেফতার ডিআরডিও'র সিনিয়র টেকনিক্যাল অফিসার (DRDO official arrested for espionage charges) । শুক্রবার এই অফিসারকে গ্রেফতার করেছে বালাসোর পুলিশ । জানা গিয়েছে, গত একবছর ধরে এক পাকিস্তানি মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল তাঁর । মধুচক্রের ফাঁদে পরে শত্রুদেশের ওই মহিলাকে নিজের নগ্ন ছবি-ভিডিয়ো থেকে শুরু করে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, সব পাঠিয়ে বসে রয়েছেন তিনি (DRDO official honey trapped by Pak woman) ।

এদিন বালাসোর পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে । আইজি (ইস্টার্ন রেঞ্জ) হিমাংসু লাল জানিয়েছেন, ওই টেকনিক্যাল অফিসার বালাসোর জেলার চাঁদিপুরে ডিআরডিওর ইন্টিগ্রেটেড টেস্ট রেঞ্জে নিযুক্ত ছিলেন (Integrated Test Range at Chandipur)। প্রায় একবছর আগে এক পাকিস্তানি মহিলার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয় । ওই মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাঁর ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রেফতার হওয়া অফিসার অশ্লীল ছবি ও ভিডিয়োর বিনিময়ে পাকিস্তানি মহিলা এজেন্টের সঙ্গে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের গোপন তথ্য শেয়ার করেছিলেন । জানা গিয়েছে, মধুচক্রটি অপারেট হত রাওয়ালপিন্ডি থেকে ।

পুলিশ জানিয়েছে, গোপন তথ্য পাওয়ার জন্য এ দেশের প্রকৌশলী ও সুরক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত কর্মকর্তাদের গুপ্তচরবৃত্তির জন্য এই ধরনের ফাঁদ পাতা হচ্ছে । বিভিন্ন তরুণীদের এই কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে । উল্লেখ্য, এটি ইন্টিগ্রেটেড টেস্ট রেঞ্জ থেকে তথ্য ফাঁসের প্রথম ঘটনা নয় । অতীতেও একই অভিযোগে বেশ কয়েকজন অফিসার গ্রেফতার হয়েছেন । গত বছর 2021 সালে, পুলিশ একই ধরনের হানিট্র্যাপ মামলায় 5 জনকে গ্রেফতার করেছিল ।

