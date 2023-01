ডিআরডিওর দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি রোবট কী ভাবে কাজ করবে ?

নাগপুর, 7 জানুয়ারি: সেনাবাহিনীকে সাহায্য করবে রোবট ৷ বিশেষ ভাবে তৈরি করা হয়েছে এই রোবটকে ৷ রেলওয়ে ওয়াগন, এয়ারক্রাফ্টের ক্ষেত্রে সংকীর্ণ জায়গাগুলিতে পৌঁছে যাবে এই রোবট ৷ আইডি অর্থাৎ ইমপ্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (Improvised explosive device) সনাক্ত করতে পারবে ৷ সাধারণত, বম্ব স্কোয়াড এই কাজ করে থাকে ৷ কিন্তু জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হয় স্কোয়াডের কর্মীদের ৷ যে কোনও মুহূর্তে প্রাণনাশের আশঙ্কা থাকে ৷ ঠিক এখানেই বম্ব স্কোয়াডের বিশেষজ্ঞদের সাহায্য করবে এই বিশেষ রোবট (A bomb detection and destruction robot developed by DRDO will soon be inducted into the Indian Army) ৷ অপরিসর জায়গা, যেখানে মানুষ ঢুকতে পারবে না সেখানেও চলে যাবে রোবট ৷ তাই এর নাম কনফাইন্ড স্পেস রিমোটলি অপারেটেড ভেহিকল (confined space remotely operated vehicle, CSROV) ৷ এটি তৈরি করেছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের গবেষণা বিভাগ ডিআরডিও (DRDO is the R&D wing of Ministry of Defence Govt. of India) ৷

সম্প্রতি মহারাষ্ট্রের নাগপুরে মহারাজ নাগপুর ইউনিভার্সিটি চত্বরে 108তম ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় ৷ শ'য়ে শ'য়ে পরীক্ষামূলক যন্ত্রপাতি স্থান পেয়েছিল সেখানে ৷ কিন্তু সবচেয়ে বেশি ভিড় জমেছিল ডিআরডিওর ক্যাম্পে ৷ প্রতিদিন বহু উৎসাহী সাধারণ মানুষ সেনাবাহিনীর প্রযুক্তি, কাজকর্মের ধরন জানতে ডিআরডিওর স্টলে যাচ্ছে ৷ আজই শেষ হচ্ছে বিজ্ঞান কংগ্রেস (Indian Science Congress 2023)।

সব মিলিয়ে মানুষের জীবন বাঁচাতে মাঠে নামবে এই রোবট ৷ রেল বার্থে, এয়ারক্রাফ্টের মধ্যে রাখা কেবিন ব্যাগেজ, বাসের মধ্যে- যে কোনও জায়গা থেকে এই ব্যাগেজ নিয়ে কোনও নিরাপদ জায়গায় রেখে দেবে রোবট সিএসআরওভি ৷ এছাড়া আইইডি-র সার্কিট ভেঙে তার বিস্ফোরণের সম্ভাবনাও কমিয়ে দেবে কৃত্রিম বম্ব স্কোয়াড ৷ তাই ডিআরডিওর প্রধান উদ্দেশ্য, বিপজ্জনক জায়গায় সরাসরি বম্ব স্কোয়াডের বিশেষজ্ঞদের না পাঠিয়ে তার বদলে রোবট যাবে ৷ বিস্ফোরক জাতীয় পদার্থের সঙ্গে মানুষের সরাসরি যোগাযোগ হবে না ৷ দূর থেকে রিমোটের মাধ্যমে রোবটের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে বোম নিষ্ক্রিয় করা যাবে ৷ 200-500 মিটার দূরত্ব পর্যন্ত পাঠিয়ে পরিচালনা করা যাবে এই কৃত্রিম বম্ব স্কোয়াডকে ৷

সেনাবাহিনীর এই রোবটটি ব্যাটারিতে চলে ৷ এটি সম্পূর্ণরূপে ডিআরডিওর নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি বলে জানালেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের গবেষণা বিভাগের আধিকারিক দেবীপ্রসাদ ৷ বম্ব স্কোয়াড তো বটেই, আধাসামরিক বাহিনী, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনীর কাজেও লাগবে রোবট ৷ কোথাও কোনও রকম সন্দেহজনক ব্যাগ বা কিছু পড়ে থাকলে তা স্ক্যান করে দেখে এই রোবট বলে দেবে তার মধ্যে কী আছে ৷ বোমা বা বিস্ফোরক জাতীয় পদার্থ থাকলে তাকে নিষ্ক্রিয় করাই রোবটের কাজ ৷ সীমান্তের বিভিন্ন জায়গায় এর ট্রায়াল করা হয়েছে ৷ খুব শিগগিরি তিন সেনাবাহিনীর সঙ্গে দেখা যাবে সিএসআরওভি ৷

