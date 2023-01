চেন্নাই, 25 জানুয়ারি: নিয়মিত তাল খেতে হবে । তবেই সুডৌল হবে স্তন । সোশ্যাল মিডিয়ায় বক্ষ যুগলকে আকর্ষণীয় করে তুলতে এই দাওয়াই'ই দিয়েছিলেন ডক্টর শর্মিকা (Eating palm fruit increase breast size says YouTube doctor)। তাঁর আরেক পরিচয়, তিনি তামিলনাড়ু বিজেপির সংখ্যালঘু সেলের নেতা ডাইসি চরণের মেয়ে।

ওই দাওয়াই দিয়েই এবার বিপাকে পড়েছেন তিনি । তাঁর এহেন 'পরামর্শ'র কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই । বিভিন্নমহলে এই দাবি ওঠার পরেই 10 ফেব্রুয়ারির মধ্যে বক্তব্যের স্বপক্ষে তাঁকে লিখিত প্রমাণ দেওয়ার নির্দেশ দিল ইন্ডিয়ান ডিপার্টমেন্ট অফ মেডিসিন অ্যান্ড হোমিওপ্যাথি (The Indian Department of Medicine and Homeopathy) ।

বহুদিন ধরেই নিজের ইউটিউব চ্যানেলে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে ভিডিয়ো পোস্ট করেন শারমিকা । পেশায় তিনি একজন সিদ্দা চিকিৎসক । এর আগেও তাঁর একাধিক ভিডিয়োতে দেওয়া বার্তার জন্য বিতর্কে জড়িয়েছেন তিনি । কখনও তাঁর দেওয়া পরামর্শকে চূড়ান্ত অবৈজ্ঞানিক বলে দাবি করা হয়েছে, কখনও তাঁর পরামর্শ মেনে কোনও কাজ না-হওয়ার অভিযোগও উঠেছে ।

এবার ফের বিতর্কে জড়িয়েছেন তিনি । সম্প্রতি পোস্ট করা একটি ভিডিয়োতে তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, নিয়মিত তাল খেলে স্তনের আকার বাড়ে, সুডৌল হয় । রীতিমতো ভাইরাল হয়ে গিয়েছে ভিডিয়োটি । একই সঙ্গে তিনি জানান, এক কাপ কুলবজামুন খেলে শরীরের ওজন তিন কেজি বাড়ে । তাঁর এই ভিডিয়োর পরই থানায় অভিযোগ দায়ের হয় ।

তারপরেই তামিলনাড়ু সিদ্দা মেডিক্যাল কাউন্সিলের রেজিস্ট্রার 6 জানুয়ারি ডাঃ শর্মিকাকে একটি নোটিশ পাঠান । 25 জানুয়ারি তামিলনাড়ুর ইন্ডিয়ান মেডিসিন অ্যান্ড হোমিওপ্যাথিক মেডিসিনের ডিরেক্টরের অফিসে হাজির হন তিনি । জানা গিয়েছে, নিজের বক্তব্যের সাপেক্ষে যুক্তিও খাঁড়া করেছেন তিনি । এ প্রসঙ্গে শর্মিকার আইনজীবী বলেন, "লিখিত ব্যাখ্যা দিতে 10 তারিখ পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে । ব্যাখ্যাগুলি যুক্তিযুক্ত কি না, তা দেখার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে । কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।"