কলকাতা, 24 জানুয়ারি: মঙ্গলবার প্রকাশিত হয়েছে 95তম অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডসের মনোনয়ন তালিকা ৷ সেই তালিকায় অরিজিনাল সং বিভাগে যেমন জায়গা করে নিয়েছে আরআরআর ছবিটির নাতু নাতু গানটি, তেমনই আরও দুটি ভারতীয় তথ্যচিত্রও স্থান পেয়েছে এবছরের অস্কারের মনোনয়ন তালিকায় ৷ ডকুমেন্টারি শর্ট ফিল্ম বিভাগের জন্য মনোনীত হয়েছে কার্তিকি গনসালভেসের 'দ্য এলিফ্যান্ট হুইসপারার্স' ও ডকুমেন্টারি ফিচার ফিল্ম বিভাগে মনোনীত হয়েছে বাঙালি পরিচালক শৌনক সেনের তথ্যচিত্র 'অল দ্যাট ব্রিদস' ৷ শৌনকের এই সৃষ্টি অস্কারের মতো সিনে দুনিয়ার অভিজাত মঞ্চে স্থান পাওয়া নিঃসন্দেহে গর্বের বিষয় (Indian Nominations for Oscars) ৷

এই খবর পাওয়ার পর শৌনকের প্রথম প্রতিক্রিয়া, "দারুণ অনুভূতি ৷ এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না ৷ অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয় ৷ খুশিতে আমি বলার ভাষা হারিয়ে ফেলেছি ৷ ভীষণ... ভীষণ খুশি ৷ আমাদের অবিশ্বাস্য চরিত্র ও পুরো টিমকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই ৷ আর কাজের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আমি অ্যাকাডেমির কাছে কৃতজ্ঞ ৷"



13 মার্চ ভোর বেলায় যদি হলিউডের ডলবি থিয়েটরে বাঙালি শৌনকের হাতে অস্কার ওঠে, তবে ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হবে ৷ আর বাঙালি হিসেবেও এক অনন্য নজির গড়বেন এই তরুণ ৷ এর আগে কান, বাফটা'র মতো মঞ্চে প্রশংসিত হয়েছে শৌনক সেনের 'অল দ্যাট ব্রিদস' (All that Breathes) ৷ গত বছর কান চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কার জিতেছিল এই তথ্যচিত্রটি ৷ সানডান্স ফিল্ম ফেস্টিভালেও পুরস্কৃত হয়েছে এই তথ্যচিত্র ৷ সেই সাফল্যের ধারা বজায় রেখে এবার অস্কারের দৌড়েও নাম লেখাল বাঙালি তরুণের এই ডকুমেন্টারি ৷ শৌনক যদি অস্কারের মঞ্চে সফল হন, তবে সত্যজিৎ রায়ের পর তিনিই হবেন দ্বিতীয় বাঙালি যাঁর হাতে এই সম্মান উঠবে (Shaunak Sen documentary nominated in Oscars) ৷

আরও পড়ুন: অস্কারে ভারতের জন্য সুখবর, নাতু নাতু ছাড়াও কারা পেল চূড়ান্ত মনোনয়ন ?

মহম্মদ সৌদ ও নাদিম শেহজাদ নামে দুই ভাইবোনের জীবন ও কাজকে ঘিরে তৈরি হয়েছে 'অল দ্যাট ব্রিদস' ৷ দিল্লির ওয়াজিরাবাদে বেসমেন্ট থেকে আহত পাখিদের উদ্ধার ও চিকিৎসার কাজ করে তাঁরা ৷ বিশ্ব চলচ্চিত্র মঞ্চে ইতিমধ্যেই উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে শৌনক সেনের 'অল দ্যাট ব্রিদস' ৷ লজ অ্যাঞ্জেলেস টাইমস এই তথ্যচিত্রটিকে সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে সুন্দর অনুভূতিসম্পন্ন ডকুমেন্টারি বলে উল্লেখ করেছে ৷