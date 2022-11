বাগালকোট (কর্নাটক), 30 নভেম্বর: বিশ্বাস হবে না কারণ এমন ঘটনা খুব বেশি ঘটে না ৷ এক রোগীর পেট থেকে একটি, দু'টি নয়- একশোরও বেশি কয়েন বের করেছেন চিকিৎসকেরা ৷ আর এই কয়েনগুলি পেটে নিয়েও বেঁচে ছিলেন রোগী ৷ হ্যাঁ, এমন আশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়েছেন কর্নাটকের এক রোগী (Doctors have removed 187 coins from the stomach of a patient on Tuesday) ৷

জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তি মানসিকভাবে অসুস্থ ৷ তাঁর বমি হচ্ছিল, সঙ্গে পেটেও ব্যথা হচ্ছিল ৷ এসব সমস্যা নিয়ে তাঁকে হাসপাতালে ভরতি করানো হয় ৷ তারপর বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষা করে দেখা যায় রোগীর পেটে কয়েন রয়েছে ৷ হানাগাল কুমারেশ্বর হাসপাতালের চিকিৎসকেরা অস্ত্রোপচার করে 187টি কয়েন বের করেন মানসিকভাবে অসুস্থ রোগীর পেট থেকে ৷ জানা গিয়েছে সবকটিই বাজার চলতি কয়েন ।

ওই ব্যক্তি বিগত দু-তিন মাসে শুধু কয়েন খেয়ে যাচ্ছিলেন ৷ মানসিক অসুস্থতার কারণেই তিনি এমন করেছিলেন ৷