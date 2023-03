নয়াদিল্লি, 29 মার্চ: লোকসভা নির্বাচনের দামামা বাজতে শুরু করেছে ৷ বিজেপির সঙ্গে বিরোধী শিবিরের সংঘাত, পালটা সংঘাতও স্পষ্ট হচ্ছে ক্রমশ ৷ গতকাল দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নরেন্দ্র মোদি নাম না-করে বিরোধী দলগুলির বিরুদ্ধে আবারও পরিবারতন্ত্রের অভিযোগ তোলেন ৷ তাঁর দাবিকে প্রমাণ-সহ নস্যাৎ করলেন ডেরেক ও' ব্রায়েন ৷ টুইটারে একটি পোস্টে রাজ্য়সভার তৃণমূল সাংসদ তুলে ধরলেন বিজেপিতে কোন কোন তাবড় নেতা-মন্ত্রীরা বংশ পরম্পরায় দেশের রাজনীতির বা অন্য পরিসরে শীর্ষস্থানে রয়েছেন (TMC Parliamentary Leader in RS takes a dig at PM Narendra Modi over Political Dynasty Issue) ৷ তাতে নাম রয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুরের।

মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী সদর্পে ঘোষণা করেন, দেশে বেশ কয়েকটি দল প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে উত্তরাধিকার সূত্রে টিকে রয়েছে ৷ এই দলগুলি পরিচালনা করছে পরিবার ৷ এর মধ্যে বিজেপি দেশের একমাত্র সর্বভারতীয় দল (BJP pan-India party) হিসেবে দাঁড়িয়ে রয়েছে ৷ আর গেরুয়া শিবিরের অস্তিত্ব রয়েছে ভারতের উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে ৷ এমনিতেই বিজেপি নেতারা বারবার দাবি করেন, কংগ্রেস-সহ বিভিন্ন দলের পরিচালনা করে পরিবার । কিন্তু বিজেপি দলটাই একটা পরিবার। এবার এই প্রসঙ্গেই কটাক্ষ করলেন ডেরেক ।

মোদির এই দাবির উত্তরে সাংসদ ডেরেক টুইটারে লিখলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আজ রাজনীতিতে পরিবারতন্ত্রের কথা বলেছেন ৷ তাঁকে এই পোস্টারটির কথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য এটাই সবচেয়ে ভালো সময় ৷" লেখার সঙ্গে একটি পোস্টার টুইট করেন ৷ সেটি তৈরি করেছে পলিসি রিসার্চ অর্গানাইজেশন বা প্রোঅ্যাক্ট (Policy Research Organisation, PROAct) ৷

প্রোঅ্যাক্ট এই পোস্টারে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা দেশের রাজনীতি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় কোথায় কোন পদে আছেন, তা সচিত্র তুলে ধরেছে ৷ সেখানে প্রথমেই রয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও জয় শাহের ছবি ৷ শাহ-পুত্র জয় বোর্ড অফ ক্রিকেট কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া বা বিসিসিআই-এর সচিব ৷ এরপর রয়েছেন হিমাচলপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অমিতকুমার ধুমাল ও তাঁর পুত্র কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর ৷ আবার ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগের ভাই আইপিএলের চেয়ারম্যান ৷ কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের ছেলে উত্তরপ্রদেশের নয়ডার বিজেপি বিধায়ক ৷ বাণিজ্য মন্ত্রকের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের বাবা বেদ প্রকাশ গোয়েল বিজেপির প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ ছিলেন ৷

আরও পড়ুন: বিজেপির নির্বাচনী পারফরম্যান্সই বিরোধীদের ঈর্ষার কারণ: প্রধানমন্ত্রী