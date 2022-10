প্রয়াগরাজ (উত্তরপ্রদেশ),21 অক্টোবর: চিকিৎসায় গাফিলতি ঠিক কোন পর্যায়ে পৌঁছতে পারে তার নয়া উদাহরণ সৃষ্টি হল দেশের সব থেকে বড় রাজ্যে । প্রয়াগরাজের একটি হাসপাতাল ডেঙ্গি রোগীকে প্লেটলেটের বদলে দেওয়া হল ফলের রস (A patient was allegedly given fruit juice instead of platelets ) । ফল যা হওয়ার হলও তাই । মৃত্যু হল রোগীর । ওই হাসপাতাল থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করেও প্রদীপ পাণ্ডে নামে ওই রোগীকে বাঁচানো যায়নি ।এমন অভিযোগ পেয়ে দ্রুত হাসপাতালটি বন্ধ করে দিয়েছে প্রশাসন । পাশাপাশি এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই নিন্দায় সরব হয়েছে বিভিন্ন মহল ।

এই সংক্রান্ত একটি ভিডিয়ো ইতিমধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে । ভিডডিয়ো দেখে প্রশসানকে যথপোযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন উপ মুখ্যমন্ত্রী ব্রজেশ পাঠক । পরে টুইটে তিনি লেখেন, "সামাজিক মাধ্যমে ভিডিয়োটি দেখে প্রশাসনকে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছি । আমার নির্দেশেই হাসপাতালটি আপাতত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে । তাছাড়া প্লেটলেটের প্যাকেট গুলিও উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয়েছে। পরীক্ষার পর যদি দেখা যায় ভিডিয়োতে যে অভিযোগ করা হয়েছে তা সত্যি তাহলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে । "

চিকিৎসায় গাফিলতির নানা নজির বিভিন্ন সময়ে দেখা যায । পশ্চিমবঙ্গের মতো কয়েকটি রাজ্যে চিকিৎসায় গাফিলতি সংক্রান্ত অভিযোগের জন্য আলাদা কমিশন পর্যন্ত তৈরি হয়েছে । সেখানে রোগীর পরিবার হাসপাতাল বা কোনও চিকিৎসকের বিরুদ্ধে নিজেদের অভিযোগ জানাতে পারেন । আর সেসব খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হয় ।

