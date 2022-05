নয়াদিল্লি, 7 মে : দিনভর নাটকের পর শুক্রবার গভীর রাতে বাড়ি ফিরেছেন বিজেপি নেতা তাজিন্দার পাল সিং বাগ্গা ৷ তবে শুক্রবার সকালে পঞ্জাব পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করলে দিল্লি পুলিশ পাল্টা তাঁকে অপহরণের অভিযোগ এনে এফআইআর দায়ের করে পঞ্জাব পুলিশের বিরুদ্ধে ৷ দিল্লি পুলিশের দাবি, পঞ্জাব পুলিশ স্থানীয় পুলিশকে কিছু না জানিয়ে বাগ্গাকে দিল্লিতে জনকপুরীর বাড়ি থেকে গ্রেফতার করেছে (Delhi Police on Friday registered a case of kidnapping after BJP leader Tajinder Pal Singh Bagga was arrested by Punjab Police personnel) ৷ তবে দিনের শেষে তাজিন্দারের বাবা প্রীতপাল সিং বাগ্গা (64) নিশ্চিত করেছেন, তাঁর ছেলে বন্ধু ও সমর্থকদের সঙ্গে রাত 1টা নাগাদ বাড়ি ফিরেছেন ৷

তাজিন্দার বাগ্গা ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার জাতীয় সম্পাদক ৷ গত মাসে পঞ্জাব পুলিশ উস্কানিমূলক মন্তব্য, শত্রুতা এবং অপরাধমূলক কাজকর্মের অভিযোগ আনে বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে ৷ পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন মোহালির বাসিন্দা আপ নেতা সানি আলুওয়ালিয়া ৷ সেই সূত্রেই গতকাল বিজেপি নেতাকে গ্রেফতার করেছিল পঞ্জাব পুলিশ ৷

শুক্রবার সকালে পঞ্জাব পুলিশ তাজিন্দারকে দিল্লি থেকে গ্রেফতার করলে তাঁর বাবা জনকপুর থানায় (Janakpuri police station) গিয়ে অভিযোগ করেন, কয়েকজন অচেনা লোক সকালে তাঁর বাড়িতে আসে এবং ছেলেকে তুলে নিয়ে যায় ৷ তিনি অপহরণের অভিযোগ দায়ের করেন, জানিয়েছেন পুলিশের এক উচ্চাধিকারিক ৷ ডিসিপি (পশ্চিম) ঘনশ্যাম বনসল (Ghanshyam Bansal) বলেন, "প্রীতপাল বাগ্গা জানান তাঁর ছেলে তাজিন্দার বাগ্গাকে সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ কয়েকজন অচেনা লোক তুলে নিয়ে গিয়েছে ৷"

এরপরই শুরু দিনভর নাটকের ৷ দিল্লি পুলিশ অপহরণের অভিযোগে বাগ্গাকে নিজেদের হেফাজতে নিতে হরিয়ানার কুরুক্ষেত্রে পৌঁছে যায় ৷ বাগ্গার সন্ধান পেতে দ্বারকা কোর্ট থেকে সার্চ ওয়ারেন্ট আদায় করে কুরুক্ষেত্র জেলা পুলিশ, জানিয়েছেন বনসল ৷ কুরুক্ষেত্রের পিপলির কাছে পঞ্জাব পুলিশের গাড়ি থামান হরিয়ানার পুলিশ আধিকারিক ৷ তিনি পঞ্জাব পুলিশকে জানান, তাঁদের কাছে খবর আছে তাজিন্দার বাগ্গাকে জোর করে তাঁর বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ এরপর তাঁকে দিল্লিতে আদালতে পেশ করার জন্য নিয়ে আসা হয় ৷ ম্যাজিস্ট্রেট দিল্লি পুলিশকে বিজেপি নেতা বাগ্গাকে নিরাপত্তা দেওয়ার নির্দেশ দেয় ৷

30 মার্চ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী আপ প্রধান কেজরিওয়ালের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি ৷ সেই সময় তাজিন্দার বাগ্গার মন্তব্যে তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয় ৷ তিনি আম আদমি পার্টির বিষ নজরে পড়েন ৷ যারা এখন দিল্লি এবং পঞ্জাব, দু'জায়গাতেই রাজত্ব করছে ৷ 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' প্রসঙ্গে কেজরিওয়ালকে (Arvind Kejriwal, Chief Minister of Delhi) নিয়ে একটি টুইট করে আপপ্রধানের চক্ষুশূল হন বিজেপির যুবনেতা ৷