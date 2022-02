নয়াদিল্লি, 25 ফেব্রুয়ারি : সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল বা ক্যাটের বিরুদ্ধে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Former Bengal CS Alapan Banerjee Files case against CAT in Delhi High Court) ৷ তাঁর অভিযোগ, ক্যাটে তাঁর বিরুদ্ধে চলা শুনানি কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত করার ঘটনা সহজাত বিচারের পরিপন্থী ৷ তাছাড়া এই নিয়ে তাঁর কোনও বক্তব্যও শোনা হয়নি ৷

শুক্রবার দিল্লি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিএন প্যাটেল ও বিচারপতি জ্যোতি সিংয়ের এজলাসে ওই মামলার শুনানি হয় ৷ সেখানে আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবীর বক্তব্য শোনা হয় ৷ পাশাপাশি কেন্দ্রের বক্তব্যও শোনেন বিচারপতিরা ৷ তারপর এই নিয়ে রায় সংরক্ষিত রাখে আদালত (Delhi HC Reserves its order on Alapan Application against CAT) ৷ আগামিকাল, শনিবার সব পক্ষকে এই বিষয়ে সংক্ষিপ্ত লিখিত বক্তব্য জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আদালতের তরফে ৷

গত বছর 28 মে কলাইকুন্ডা বিমানঘাঁটিতে ঘূর্ণিঝড় ইয়াসের ক্ষয়ক্ষতি সংক্রান্ত একটি বৈঠক করে কেন্দ্র ৷ সেই বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Prime Minister Narendra Modi) উপস্থিত ছিলেন ৷ কিন্তু সেখানে পৌঁছালেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Bengal CM Mamata Banerjee) সঙ্গে কয়েক মিনিট থাকার পর বেরিয়ে আসেন বাংলার তৎকালীন মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এই নিয়ে ব্য়াপক বিতর্ক হয় ৷ আলাপনকে দিল্লিতে ডেপুটেশনে ডেকে পাঠায় কেন্দ্র ৷ অথচ তার আগেই তাঁকে মুখ্যসচিব পদে অবসরের পরও মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয় ৷

ওই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের নির্দেশ উপেক্ষা করে আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় নির্ধারিত দিনে অবসর নিয়ে নেন ৷ এর জেরে বিতর্ক আরও বাড়ে ৷ পরে কেন্দ্রের কর্মিবর্গ মন্ত্রক আলাপনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেন ৷ তখন আলাপন কলকাতায় ক্যাটের বেঞ্চে এর বিরুদ্ধে আবেদন করেন ৷ সেই আবেদনের শুনানি ক্যাট কলকাতা থেকে দিল্লিতে সরিয়ে নিয়ে যায় ৷ তার বিরুদ্ধেই দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

আলাপনের আইনজীবী আদালতে দাবি করেন, যে ঘটনা নিয়ে এত বিতর্ক, তা ক্যাটের কলকাতা বেঞ্চের অধীনস্থ এলাকায় ঘটেছে ৷ তাই এই নিয়ে শুনানি কলকাতা বেঞ্চেই হওয়া উচিত ৷ কেন্দ্রের তরফে এই মামলায় সওয়াল করেন অ্যাটর্নি জেনারেল তুষার মেহতা ৷ তাঁর বক্তব্য, যেহেতু শুনানির প্রক্রিয়াটি ভার্চুয়াল হচ্ছে ৷ তাই কোথাও শুনানি হল, আর কোথাও বসে আলাপন নিজের বক্তব্য দেবেন, তা গুরুত্বপূর্ণ নয় ৷ কলকাতা থেকেই এই শুনানিতে আলাপন অংশগ্রহণ করতে পারেন ৷

অন্যদিকে ল অফিসার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনাল অ্যাক্ট, 1985-এর 25 নম্বর অনুচ্ছদ উদ্ধৃত করে জানান যে চেয়ারম্যান চাইলে তিনি এই ধরনের শুনানি স্থানান্তর করতেই পারেন ৷

যদিও এই বিষয়ে মামলা এই প্রথম নয় ৷ এর আগেও এই নিয়ে মামলা হয়েছে ৷ ক্যাটের তরফে শুনানি স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত প্রথমে কলকাতা হাইকোর্টে খারিজ হয়ে যায় ৷ কেন্দ্রীয় সরকার সেই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় ৷ সুপ্রিম কোর্ট কলকাতা হাইকোর্টের রায় খারিজ করে ক্যাটের সিদ্ধান্ত বহাল রাখে ৷

এবার এই নিয়ে মামলা হল দিল্লি হাইকোর্টে ৷ এখন দেখার দিল্লি হাইকোর্ট কী রায় দেয় !

