নয়াদিল্লি, 15 জানুয়ারি : ঘুম ভেঙে উঠলে চারদিকে শুধু ঘন কুয়াশা ৷ এদৃশ্য প্রায় প্রতিদিনই দেখেন দিল্লিবাসীরা ৷ কারণ বায়ুদূষণ ৷ রাজধানীতে বায়ু 'খুব খারাপ' তালিকাভুক্ত ৷ সিস্টেম অফ এয়ার কোয়ালিটি অ্যান্ড ওয়েদার ফোরকাস্টিং অ্যান্ড রিসার্চ (System of Air Quality and Weather Forecasting And Research, SAFAR) শনিবার জানায়, শনিবার দিল্লির এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স বা একিউআই 399 (air quality index, AQI) ৷

লোধি রোডে একিউআই 310, বিমানবন্দর এলাকায় 312, আইআইটি দিল্লিতে 319 (delhi air quality stands in very poor category today) ৷ সরকারি সংস্থা অনুযায়ী, একিউআই 0 থেকে 50 -এর মধ্যে হলে ভালো , 51 থেকে 100 হলে সন্তোষজনক, 101 থেকে 200-এর মধ্যে মোটামুটি, 201 থেকে 300 খারাপ, 301 থেকে 400 খুব খারাপ, 401 থেকে 500 বিপজ্জনক ৷

আরও পড়ুন : North India Cold Wave : ঘনকুয়াশা আর ঠান্ডায় কাবু দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ

গতকাল দিল্লির একিউআই ছিল 312, যা খুবই খারাপ ৷ দিল্লির আঞ্চলিক আবহাওয়া অফিস আজ সকালে জানায়, সকালে আংশিক মেঘলা আকাশ, সঙ্গে ঘন কুয়াশা থাকবে ৷ আর সারাদিন ঠান্ডার আমেজের সম্ভাবনা রয়েছে, বিশেষত খালি জায়গাগুলোতে ৷ উত্তরপ্রদেশের মোরদাবাদ, লখনৌতেও ঘন কুয়াশা রয়েছে ৷ এর ফলে দূরের কিছু দেখতে খুব অসুবিধে হচ্ছে ৷