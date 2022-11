নয়ডা,12 নভেম্বর: "অবিভক্ত ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু (Netaji Subhash Chandra Bose) । ব্রিটিশ শাসন চলাকালীন তিনি আজাদ হিন্দ সরকার গড়ে তুলেছিলেন।" নয়ডার একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে শুক্রবার এ কথাই বললেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ।

নয়ডার ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে তরুণ গবেষকদের নিয়ে একটি সম্মেলনের আয়োজন করেছিল ভারতীয় শিক্ষণ মণ্ডল (Bharatiya Shikshan Mandal)। আরএসএসের এই শাখা সংগঠনের অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে রাজনাথ আরও দাবি, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজির ভূমিকাকে দীর্ঘদিন অবহেলা করা হয়েছে । তাঁর কথায়, "একটা সময় পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজির অবদানকে হয় ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হত অথবা ছোট করে দেখানো হত । তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত বহু তথ্য যেভাবে কখনও প্রকাশ্যে আনা হয়নি তা থেকেই গোটা বিষয়টি বোঝা যায়।" কিন্তু নরেন্দ্র মোদী দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে নেতাজিকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে বলে মনে করেন রাজনাথ (Defense minister alleged that the contribution of Netaji towards freedom struggle was ignored) ।

তিনি বলেন, "প্রতিটি ভারতীয়র নেতাজির অবদান সম্পর্কে জানা উচিত । মোদি সরকার সেই কাজটাই করছে । কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকার সময় আমি নেতাজির পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করি । তারপর তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত এমন 300টি তথ্য প্রকাশ্যে আনা হয়।"

আজাদ হিন্দ সরকারের গঠন প্রসঙ্গে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন,"এটি দেশের প্রথম স্বদেশি সরকার। আজাদ হিন্দ সরকারকে দেশের প্রথম স্বদেশি সরকার বলতে আমরা একটুও দ্বিধা নেই। নেতাজি ওই সরকার তৈরি করেন এবং 1943 সালের 21 অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন ।"

