চেন্নাই, 27 মার্চ : পশ্চিমবঙ্গের দলিত ছাত্রী ভিনরাজ্যে যৌন হেনস্থার শিকার ৷ আইআইটি মাদ্রাজে রসায়ন বিভাগে তিনি পিএইচডি করছেন ৷ দু'বছর ধরে তাঁকে হেনস্থা করছে তাঁরই চার সহপাঠী ৷ কিন্তু ছাত্রীর অভিযোগ শুনেও নীরব থেকেছে আইআইটি কর্তৃপক্ষ ৷ তাই এবার এই ঘটনাটির তদন্ত সিবিআই-সিআইডির হাতে তুলে দেওয়ার কথা জানাল সর্বভারতীয় মহিলা সংগঠন (Dalit PhD Student from West Bengal facing sexually assaulted in IIT Madras for two years) ৷

শনিবার 'অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক ওমেন'স অ্যাসোসিয়েশন'-এর (All India Democratic Women's Association, AIDWA) সাধারণ সম্পাদক পি সুগন্ধী একটি সাংবাদিক বৈঠক করে তামিনাড়ুর স্তালিন সরকারের কাছে এই আর্জি জানান ৷ তিনি বলেন, "হেনস্থাকারীরা যৌন নির্যাতনের ঘটনাটি ভিডিয়ো করে মেয়েটিকে হুমকি দিচ্ছে, ভয় দেখাচ্ছে ৷ গত দু'বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে তাঁকে যৌন হেনস্থা করে চলেছে তারা ৷ পশ্চিমবঙ্গের দলিত ছাত্রীটি এ নিয়ে অধ্যাপক এদামানা প্রসাদের কাছে অভিযোগ জানালে তিনি কোনও পদক্ষেপ করেননি ৷"

2020-তে আইআইটি ক্যাম্পাসের এনকোয়ারি কমিটিতে নির্যাতিতা একটি অভিযোগ জানান ৷ তাতে কোনও কাজ হয়নি ৷ দু'বছরে আইআইটি তাদের তদন্ত সম্পূর্ণ করতে পারেনি, অভিযোগ পি সুগন্ধীর ৷ এতে মেয়েটি গভীর অবসাদে চলে গিয়েছিল ৷ আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল, জানান তিনি ৷ সাধারণ সম্পাদক আরও বলেন, "পিএইচডি ছাত্রীটি এই ঘটনা নিয়ে মায়লাপুর ওমেন পুলিশ স্টেশনে 2021-এর মার্চে অভিযোগ দায়ের করতে যান ৷ কিন্তু কোনও ব্যবস্থা না নিয়ে তাঁকে সেখান থেকে টেনে হিঁচড়ে বের করে দেওয়া হয় ৷"

তাই এবার রাজ্য সরকারের কাছে পি সুগন্ধীর আবেদন, এই মামলাটি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সিবিআই-সিআইডির কাছে হস্তান্তরিত করা হোক ৷ দোষীরা বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে ৷ তাদের যথোপযুক্ত শাস্তি দিয়ে মেয়েটির পাশে দাঁড়াক স্তালিন, আর্জি মহিলা সংগঠনের নেত্রীর ৷