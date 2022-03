বেহরোর, 23 মার্চ : সোশ্যাল মিডিয়ায় 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' নিয়ে নিজের মতামত লিখেছিলেন ৷ যা অনেকেরই পছন্দ হয়নি ৷ তাই সেই কাজের জন্য 'শাস্তি' পেলেন রাজস্থানের এক দলিত যুবক ৷ অভিযোগ, আলওয়ার জেলার বেহরোর গোকুলপুর গ্রামের ওই যুবককে নাকখত দিতে বাধ্য করে মাতব্বররা ৷ যুবকের নাম রাজেশ মেঘওয়াল (Dalit youth forced to rub nose on temple floor in Rajasthan for criticising 'The Kashmir Files') ৷ প্রাইভেট ব্যাঙ্কে একজন সিনিয়র সেলস ম্যানেজার তিনি ৷

ঘটনা সম্পর্কে রাজেশ বলেন, "আমি 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' (Kashmir Files) সম্পর্কে আমার কিছু মন্তব্য করেছিলাম ৷ আমার প্রশ্ন ছিল, শুধু কি কাশ্মীরি পন্ডিতরাই বৈষম্যের সম্মুখীন হয়েছে ? কারণ দলিত সম্প্রদায়ের মানুষরা চরম বৈষম্যের শিকার ৷ যা আপাতদৃষ্টিতে অদৃশ্য রয়ে গেছে মোদি সরকারের কাছে ৷ আমার এটাও জিজ্ঞাস্য ছিল যে, 'জয় ভীম' এবং 'শুদ্র: দ্য রাইজিং'-এর মতো ছবিগুলিকে কেন করমুক্ত করা হয়নি ?"

দলিত যুবকের এমন 'স্পর্ধা' ভালচোখে দেখেননি গ্রামের মাতব্বররা ৷ ওই যুবককে গ্রামের মন্দিরে ডেকে মেঝেতে নাক ঘষতে বাধ্য করা হয় ৷ ঘটনার পর পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন রাজেশ মেঘওয়াল ৷ এফআইআর-এ ছয় থেকে সাতজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তবে অনেকেই এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিল । জানিয়েছে পুলিশ ৷ দোষীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে পুলিশের তরফে ।

