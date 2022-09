থানে (মহারাষ্ট্র), 14 সেপ্টেম্বর: 4 সেপ্টেম্বর পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় টাটা গোষ্ঠীর প্রাক্তন চেয়ারম্যান সাইরাস মিস্ত্রির (Cyrus Mistry) ৷ মুম্বই পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে অনুমান করেন, দুর্ঘটনার দিন সাইরাস মিস্ত্রির গাড়ির গতিবেগ যথেষ্ট বেশি ছিল ৷ গাড়ির চালকের আসনে ছিলেন মুম্বইয়ের স্ত্রী-রোগ বিশেষজ্ঞ অনাহিতা পাণ্ডোলে ৷

এরপরেই সাইরাস মিস্ত্রির মৃত্যু মামলায় তাঁর বিলাসবহুল বিদেশি গাড়ি প্রস্তুতকারক সংস্থার একটি বিশেষজ্ঞ দল হংকং থেকে মঙ্গলবার মুম্বইয়ের থানেতে পৌঁছল ৷ জানা গিয়েছে, তারা দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটিকে পরিদর্শন করে গোটা ঘটনার তদন্ত করতে এসেছে । দলটি সমস্ত ঘটনা খতিয়ে দেখে বিদেশি গাড়ি প্রস্তুতকারক সংস্থার কাছে একটি রিপোর্ট জমা দেবে (Cyrus Mistry Car Accident)।

প্রসঙ্গত, মহারাষ্ট্রের পালঘরে এক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান টাটা গোষ্ঠীর প্রাক্তন চেয়ারম্যান সাইরাস মিস্ত্রি (Cyrus Mistry dies in a road accident in Palghar) ৷ আমেদাবাদ থেকে মুম্বই যাওয়ার পথে সূর্য নদীর সেতুর উপর একটি ডিভাইডারে ধাক্কা মারে এই শিল্পপতির গাড়ি (Cyrus Mistry death)৷ ঘটনার অভিঘাতে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয় গাড়িটি ৷ ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সাইরাস-সহ 2 জনের (Former Chairman of Tata sons Cyrus Mistry dies) ৷ গুরুতর আহত অবস্থায় গাড়ির চালক-সহ দুজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷

আরও পড়ুন: পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু টাটা গোষ্ঠীর প্রাক্তন চেয়ারম্যান সাইরাস মিস্ত্রির, ঘটনাস্থলের প্রথম ভিডিয়ো ইটিভি ভারতে

উল্লেখ্য, এর আগে দুর্ঘটনার সময় এসইউভি-র এয়ারব্যাগগুলি কেন খোলেনি গাড়ি প্রস্তুতকারক সংস্থাকে জিজ্ঞাসা করেছিল পুলিশ ৷ তারপরেই গাড়ি প্রস্তুতকারক সংস্থা বলেছিল, তদন্তের স্বার্থে তারা সমস্তরকম সাহায্য ও সহযোগিতা করবে পুলিশকে ।

গাড়ি প্রস্তুতকারক সংস্থা একটি বিবৃতিতে বলে, "গ্রাহকের গোপনীয়তাকে বজায় রেখে একটি দায়িত্বশীল সংস্থা হিসাবে আমরা তদন্তকারী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমস্তরকম সহযোগিতা করছি ৷ প্রয়োজনে আমরা সরাসরি তাদের কাছে যেকোনও তথ্যপ্রদান করব । আমরা আমাদের গাড়ি প্রস্তুত করার সময় দুর্ঘটনা থেকে বাঁচতে নিরাপত্তা ও সচেতনতা বৃদ্ধির দিকে আরও বেশি খেয়াল রাখব । সাইরাস মিস্ত্রি এবং জাহাঙ্গির পাণ্ডোলের অকালমৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত । "

আরও পড়ুন: দুর্ঘটনার সময় অত্যন্ত দ্রুত গতিতে সাইরাসের গাড়ি চালাচ্ছিলেন এক চিকিৎসক, দাবি পুলিশের

জানা গিয়েছে, পালঘর পুলিশ গাড়ি প্রস্তুতকারক সংস্থাকে বেশ কিছু প্রশ্ন করে ৷ যেমন, এয়ারব্যাগগুলি কেন খোলেনি ? গাড়িতে কোনও যান্ত্রিক ত্রুটি ছিল কি না ? গাড়ির ব্রেক ফ্লুইড কী ছিল ? টায়ারের উপর চাপ কেমন ছিল ?" এছাড়াও পুলিশ জানায়, সঠিক পরীক্ষার পরেই যে কোনও প্রস্তুতকারক সংস্থার গাড়িগুলি বাজারে আসে । সেক্ষেত্রে ঘটনার বিষয়ে প্রস্তুতকারক সংস্থার তদন্তের রিপোর্ট কী ? সংঘর্ষের পরে কি স্টিয়ারিং লক করা হয়েছিল ?" এসব প্রশ্নের উত্তরই পুলিশ গাড়ি প্রস্তুতকারক সংস্থার কাছ থেকে জানতে চায় ।