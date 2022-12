চেন্নাই, 10 ডিসেম্বর: তামিলনাড়ুর মামাল্লাপুরমে আছড়ে পড়ল ঘূর্ণিঝড় মানদৌস। জানা গিয়েছে মাঝরাত থেকেই ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়ার প্রক্রিয়া শুরু হয় । সে সময় সংবাদসংস্থা পিটিআইয়ের সঙ্গে কথা হয় তামিলনাড়ুর আঞ্চলিক আবহাওয়া দফতরের প্রধান এস বালাচন্দ্রনের । তিনি জানান, ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পডার প্রক্রিয়া শুরু হযেছে এবং তা আগামী কয়েক ঘণ্টা ধরে চলবে । এরইমধ্যে শনিবার ভোরের দিকে মৌসম ভবনের তরফে বলা হয়েছে, ঘূর্ণিঝড়টি এখন মামাল্লাপুরম থেকে উত্তর-উত্তরপশ্চিম দিকে এগোচ্ছে (Cyclonic storm Mandous is heading towards north northwest from TN coast ) । তার গতিবেগ ঘণ্টায় 15 কিলোমিটারের আশপাশে । আগামী 6 ঘণ্টার মধ্যে সেটি আরও শক্তিক্ষয় করে নিম্নচাপে পরিণত হবে (Cyclonic storm Mandous is set to become depression in next 6 hours)।

ভূ-খণ্ডে আছড়ে পড়ার আগে উপকূলের দিকে এগোতে থাকে ঘূর্ণিঝড় মনদৌস ৷ শুক্রবার রাতের দিকে জানা যায় শেষ কয়েক ঘণ্টায় এই ঘূর্ণিঝড় ঘণ্টায় 14 কিলোমিটার বেগে মাঝসমুদ্র থেকে উপকূলের দিকে অগ্রসর হচ্ছে ৷

তামিলনাড়ুর পাশাপাশি পদুচেরি ও দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলভাগেও এই ঝড়ের প্রভাব পড়তে পারে বলে আগেই আশঙ্কা করা হয়েছিল ৷ সেই মতো তিন রাজ্যে জারি হয়েছে লাল সতর্কতা ৷ সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হতে পারে জেনে সব ধরনের ব্যবস্থা করে রেখেছিল তামিলনাড়ু প্রশাসন । যে কোনও রকম পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য 16 হাজার পুলিশ এবং দেড় হাজার হোমগার্ড মোতায়েন করা হয়েছে । পাশাপাশি খাদ্যদ্রব্য থেকে শুরু করে জরুরি ওষুধও মজুত করে রাখা হয়েছে ।

