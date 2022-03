নয়াদিল্লি, 14 মার্চ: 16 মার্চ অর্থাৎ আগামী বুধবার থেকে 12-14 বছর বয়সিদের কোভিড টিকাকরণ শুরু হচ্ছে (COVID19 vaccination of 12 14 year olds starts from March 16) ৷ তাদের দেওয়া হবে হায়দরাবাদের বায়োলজিক্যাল ইভানসের তৈরি কোভিড টিকা কর্বেভ্যাক্সের ডোজ ৷ দেশবাসীকে এই সুখবর দিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য (Mansukh Mandaviya on covid vaccination) ৷ ওই দিন থেকেই ষাটোর্ধ্ব সবাইকে বুস্টার ডোজও দেওয়া শুরু হবে বলে জানিয়েছেন তিনি (COVID19 vaccination for kids )৷

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী আজ হিন্দিতে করা টুইটে যা লিখেছেন তার মর্মার্থ হল, "বাচ্চারা সুরক্ষিত থাকলে দেশও সুরক্ষিত থাকবে ৷ আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, 16 মার্চ 12 থেকে 13 ও 13 থেকে 14 বছর বয়সি বাচ্চাদের কোভিড টিকাকরণ শুরু হচ্ছে ৷ একইসঙ্গে 60+ বয়সের সবাই এ বার প্রিকশন ডোজ নিতে পারবেন ৷ বাচ্চাদের পরিজন ও 60+ বয়সের লোকেদের কাছে আমার আবেদন, তাঁরা যেন অবশ্যই টিকা নিয়ে নেন ৷"

চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে শুরু হয়েছিল দেশে নাবালকদের কোভিড টিকাকরণ ৷ সেই পর্যায়ে 15-18 বছর বয়সিদের টিকাকরণ হয়েছে ৷ সেই অভিযানের প্রথম দিনই ওই বয়সের 40 লাখেরও বেশি শিশুর টিকাকরণ হয়েছিল ৷ এই বয়সের শিশুদের দেওয়া হয়েছে কোভ্যাকসিন ও জাইকভ-1-এর ডোজ ৷

