নয়াদিল্লি, 16 জানুয়ারি : ভারতে করোনার টিকাকরণের একবছর পূর্ণ হল আজ (India Complete One Year of Covid Vaccination Drive) ৷ এই দিনেই স্বাস্থ্যকর্মী এবং চিকিৎসকদের করোনার টিকা দেওয়ার মধ্যে দিয়ে টিকাকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ৷ আর সাফল্যের সঙ্গে টিকাকরণের একবছর পূর্ণ হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশের সব চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন ৷

এদিন করোনার টিকাকরণের একবছর পূর্তি উপলক্ষে মোদি জানান, ভারতের এই টিকাকরণ অভিযান করোনার বিরুদ্ধে লড়াইকে আরও শক্তিশালী করেছে (Modi on one year of Covid vaccination) ৷ তিনি বলেন, ‘‘আজকে আমরা টিকাকরণ অভিযানের একবছর পূরণ করলাম ৷ সেই সকল ব্যক্তিকে আমার কুর্নিশ, যাঁরা এই টিকাকরণ অভিযানে সহায়তা করেছেন ৷ এই টিকাকরণ অভিযান করোনার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াইকে আরও শক্তিশালী করেছে (Covid Vaccination Drive Added Strength to Fight Against Covid) ৷ মানব জীবনকে বাঁচাতে এবং জনজীবনকে সচল রাখতে এটি আমাদের সাহায্য করেছে ৷’’

এখানেই থামেননি মোদি ৷ করোনার টিকাকরণের একবছর উপলক্ষ্যে পরপর চারটি টুইট করেছেন তিনি (One Year of COVID Vaccination) ৷ প্রধানমন্ত্রী তাঁর দ্বিতীয় টুইটে লেখেন, ‘‘প্রথম যখন করোনা অতিমারি আমাদের আঘাত করল, আমরা এই ভাইরাস সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানতাম না ৷ তা সত্ত্বেও আমাদের বিজ্ঞানী এবং গবেষকরা এর প্রতিষেধক তৈরি করার জন্য ব্রতী হয়েছিলেন ৷ টিকার মাধ্যমে এই অতিমারির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমাদের দেশ অবদান রাখতে পেরেছে, তার জন্য ভারত গর্বিত বোধ করছে ৷’’

মোদি তাঁর তিন নম্বর টুইটে দেশের চিকিৎসক, নার্স এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদেরও ধন্যবাদ জানিয়েছেন (Narendra Modi Congratulate Doctors and Healthcare Workers) ৷ তাঁদের ভূমিকার প্রশংসা করে তিনি জানান, দেশ তাঁর চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়ে গর্বিত বোধ করে ৷ তিনি বলেন, ‘‘একই সঙ্গে আমাদের চিকিৎসক, নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের ভূমিকাও অসাধারণ ৷ যখন আমরা দেখি প্রত্যন্ত গ্রামীণ অঞ্চলের লোকজন টিকা নিচ্ছেন, অথবা স্বাস্থ্যকর্মীরা সেখানে টিকা নিয়ে পৌঁছে যাচ্ছেন ৷ সেই দৃশ্য দেখে আমরা হৃদয় থেকে গর্ব অনুভব করি ৷’’

মোদি তাঁর শেষ টুইটে জানিয়েছেন, অতিমারির বিরুদ্ধে ভারতের লড়াই সর্বদা বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে এগিয়েছে ৷ এদিন মোদি দাবি করেন, ভারতের সকল নাগরিক যাতে স্বাস্থ্য পরিষেবা পায়, তার জন্য সরকার প্রতিনিয়ত পরিকাঠামোর উন্নতি করে গিয়েছে ৷ আর সব শেষে নাগরিকদের কাছে মোদি আবেদন জানান, করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সকলে যেন কোভিডবিধি মেনে চলে ৷

এদিন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য একটি টুইট করে করোনার টিকাকরণের একবছর উপলক্ষ্যে দেশের বিজ্ঞানী এবং নাগরিকদের শুভেচ্ছা জানান ৷ সেইসঙ্গে করোনার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার কথাও বলেন তিনি ৷ প্রসঙ্গত, 2021 সালের 16 জানুয়ারি শুরু হওয়া করোনার টিকাকরণ অভিযানে ধাপে ধাপে সাধারণ মানুষকে এর সঙ্গে যুক্ত করেছিল সরকার ৷ প্রথম ধাপে চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মী ৷ এর পরের ধাপে পুলিশ এবং জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত লোকজন ৷ তৃতীয় ধাপে 60 বছর ও তার বেশি বয়সী নাগরিকদের জন্য এবং কোমর্বিডিটি রয়েছে এমন নাগরিকদের ক্ষেত্রে ৷ এরপর 45 বছরের উপরে টিকাকরণ শুরু করে ভারত সরকার ৷ এরই মাঝে বিশ্বের বহু দেশে করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে টিকা পৌঁছে দিয়েছে ভারত ৷

এই পর্যায়ে দীর্ঘ বেশ কয়েকমাস টিকাকরণ হওয়ার পর, করোনার দ্বিতীয় ঢেউ আসার মধ্যেই প্রাপ্ত বয়স্কদের করোনার টিকাকরণ শুরু করে ভারত সরকার ৷ সম্প্রতি গত ডিসেম্বর মাস থেকে 15 থেকে 18 বছরের মধ্যে করোনার টিকাকরণ শুরু হয়েছে আমাদের দেশে ৷ তারই মধ্যে গত 6 জানুয়ারি থেকে করোনার বুস্টার ডোজও শুরু হয়েছে ৷ চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী এবং 60 ও তার বেশি বয়সীদের জন্য ৷ রবিবার সকাল 7টা পর্যন্ত কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ভারতে 156 কোটি 76 লক্ষ 15 হাজার 454টি ডোজ দেওয়া হয়েছে ৷