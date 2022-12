শিবসাগর, 22 ডিসেম্বর: নিজের বিবাহিত মেয়ের মা হওয়ার বাসনা পূর্ণ করতে হবে ৷ তাই আরেক মায়ের কোল থেকে 10 মাসের শিশু সন্তানকে কেড়ে নিল বাবা-মা ৷ তারপর মা-কে হত্যাও করা হল ৷ মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে অসমের শিবসাগরে ৷ নীতুমনি লুখুরাশন সিমালুগুরি থানার বেলাঙ্গ গাঁওয়ের বাসিন্দা ৷ 19 ডিসেম্বর থানায় তাঁর ও তাঁর 10 মাসের ছেলেকে পাওয়া যাচ্ছে না বলে মিসিং ডায়রি করা হয় (Couple preplanned killing of mother and kidnapping her son) ৷

মঙ্গলবার, ছাড়াইদেও জেলার রাজাবাড়ি চা বাগানের একটি ড্রেনে নীতুমনির মৃতদেহ পাওয়া যায় ৷ তাঁর দেহে একাধিক জায়গায় ক্ষত ছিল ৷ শিবসাগর পুলিশ এর তদন্তে নামে ৷ ওইদিন সন্ধে নাগাদ সিমালুগুড়ি রেলস্টেশন থেকে এক দম্পতিকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷

বসন্ত গোগোই এবং হিয়াময়ী গোগোই নামের ওই দম্পতি হিমাচলপ্রদেশে যাওয়ার ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন ৷ পরে তাঁরা পুলিশের কাছে ঘটনার কথা স্বীকার করে ৷ পুলিশ ওই দম্পতির ছেলে প্রশান্ত গোগোইকেও গ্রেফতার করে এবং তাঁদের কাছ থেকেই 10 মাসের ছেলেটিকে উদ্ধার করা হয় ৷

শিবসাগরের পুলিশ আধিকারিক শুভ্রজ্যোতি বোরা বুধবার জানান, নীতুমনিকে হত্যা এবং তাঁর সন্তানকে অপহরণের পিছনে একটাই উদ্দেশ্য ছিল ৷ তিনি বলেন, "এটা পূর্বপরিকল্পিত ৷ গোগোই দম্পতির মেয়ে হিমাচলপ্রদেশে থাকে ৷ তিনি বিবাহিত ৷ কিন্তু বিয়ের দীর্ঘ সময় কেটে গেলেও তাঁর কোনও সন্তান হয়নি ৷ মেয়ের সেই ইচ্ছে পূরণ করতে বাবা-মা এই খুন করেছেন ৷" তাঁরা কিছু কাজের অছিলায় নীতুমনিকে তাঁদের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানান ৷ সঙ্গে ছিল তাঁর 10 মাসের সন্তান ৷ এরপর নীতুমনি গোগোই দম্পতির বাড়িতে এলে তাঁরা শিশুটিকে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে ৷ কিন্তু নীতুমনি বাধা দিলে দু'জনে মিলে তাঁকে আক্রমণ করে এবং ধারালো কোনও অস্ত্র দিয়ে খুন করে, জানান পুলিশের উচ্চাধিকারিক ৷