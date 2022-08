নয়াদিল্লি, 19 অগস্ট: দেশে আরও বাড়ল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ (Corona Update in India)৷ গত 24 ঘণ্টায় কোভিড 19-এ আক্রান্ত হয়েছেন 15,754 জন (COVID-19 cases in last 24 hours)৷ বৃহস্পতিবার এই সংখ্যাটাই ছিল 12,608 ৷

অনেকটাই বেড়েছে অ্যাক্টিভ রোগীর সংখ্যাও (COVID 19 in India)৷ আজ সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক প্রকাশিত বুলেটিনে জানানো হয়েছে যে, বর্তমানে দেশে অ্যাক্টিভ করোনা (Coronavirus in India) রোগী রয়েছেন 1,01,830 জন ৷ যা মোট আক্রান্তের 0.23 শতাংশ ৷ গতকাল সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যাটা ছিল 1,01,343 ৷ গত 24 ঘণ্টায় অ্যাক্টিভ রোগীর সংখ্যা বেড়েছে 487 জন ৷

গত 24 ঘণ্টায় করোনায় মৃতের সংখ্যা 1.19 শতাংশ বেড়েছে ৷ যার ফলে করোনায় এ পর্যন্ত দেশে মোট মৃত্যু হয়েছে 5,27,253 জনের ৷ বর্তমানে ডেইলি পজিটিভিটি রেট 3.47 শতাংশ ৷

আরও পড়ুন: একলাফে সংক্রমণ বেড়ে 12 হাজারেরও বেশি, মৃত্যুর সংখ্য়ায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চের রিপোর্ট বলছে, গতকাল 4.54,491 জনের কোভিড পরীক্ষা হয়েছে ৷ এখনও পর্যন্ত 88,18,73,052 জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৷ গতকাল টিকাকরণ হয়েছে 31,52,882 জনের ৷ দেশে মোট 2,09,27,32,604 টিকার ডোজ দেওয়া হয়েছে ৷ এখনও পর্যন্ত করোনা থেকে সেরে উঠেছেন মোট 4,36,85,535 জন ৷ সুস্থতার হার 98.58 শতাংশ ৷