নয়াদিল্লি, 20 জুন: দৈনিক সংক্রমণ সামান্য কমলেও চিন্তা কাটছে না করোনাভাইরাস নিয়ে (Coronavirus in India)৷ গত 24 ঘণ্টায় আক্রান্তের সংখ্যাটা 13 হাজারের কাছাকাছিই (New Covid Cases)৷ বেড়েছে অ্যাক্টিভ রোগী ও করোনায় মৃতের সংখ্যা (Covid Cases in last 24 hours in India)৷

সোমবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের প্রকাশিত রিপোর্টে জানানো হয়েছে, গত 24 ঘণ্টায় দেশে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন 12,781 জন ৷ এর ফলে দেশে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে 4,33,09,473 ৷ গতকাল দৈনিক সংক্রমিতের সংখ্যা ছিল 12 হাজার 899 জন ৷ গত 24 ঘণ্টায় দেশে অ্যাক্টিভ রোগীর সংখ্যা 4,366 বেড়ে হয়েছে 76,700 জন (Covid 19 update in India)৷

গত 24 ঘণ্টায় করোনায় মৃত্যু হয়েছে 18 জনের ৷ এর মধ্যে 11 জনই কেরালার ৷ বাকিদের মধ্যে 3 জন দিল্লির, আর কর্নাটক, মহারাষ্ট্র, পঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গের থেকে 1 জন করে করোনায় মারা গিয়েছেন রবিবার ৷ গতকাল মৃতের সংখ্যা ছিল 15 ৷ করোনায় মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে 5,24,873 ৷ বর্তমানে দেশে সুস্থতার হার 98.62 শতাংশ ৷ পজিটিভিটি রেটও বেড়ে হয়েছে 4.32% ৷

গত 24 ঘণ্টায় 2,96,050 জনের করোনা পরীক্ষা হয়েছে ৷ এখনও পর্যন্ত 1,96,18,66,707 জন টিকার ডোজ নিয়েছেন ৷