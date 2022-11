নয়াদিল্লি,25 নভেম্বর: তামিলনাড়ুর জালিকাট্টু এবং মহারাষ্ট্রের গরুর গাড়ির দৌড় নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলে দিল সুপ্রিম কোর্ট । দুটি রাজ্যের কাছে বিচারপতিরা জানতে চাইলেন, পশুদের বেছে নেওয়ার অধিকার নেই তাহলে এই ধরনের খেলায় তাদের কোন যুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা যায় (The Constitutional Bench of SC Raised Question about Jallikattu) ?

জালিকাট্টু থাকবে নাকি উঠে যাবে তা নিয়ে বিতর্ক বহুদিনের । মানুষ আর ষাঁড়ের লড়াই বহুকাল ধরে চলে আসছে দক্ষিণ ভারতের এই রাজ্যে । শুধু চলতি প্রথা হিসেবে ব্যাপারটাকে দেখার অবকাশ নেই। নির্দিষ্ট আইনের ভিত্তিতে গোটা বিষয়টি হয়ে থাকে । প্রশ্ন উঠেছে সেই বিষয়টিকে নিয়েই । মহারাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও বিষয়টি মোটামুটি এক ।

সম্প্রতি সর্বোচ্চ আদালত এই দুটি প্রাচীন প্রথার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে একটি সাংবিধানিক বেঞ্চ গঠন করে । বিচারপতি কেএম জসেফের নেতৃত্বে পাঁচ বিচারপতি ওই বেঞ্চে আছেন । শুনানি শুরু হয়েছে বৃহস্পতিবার থেকে । প্রাথমিক শুনানিতে তামিলনাড়ু সরকারের আইনজীবী দাবি করেছেন জালিকাট্টুর মধ্যে অমানবিক কিছু নেই । তাছাড়া সমাজের মধ্যে যে সহমর্মিতা বোধের প্রয়োজন সেটারও কোনওরকম লঙ্ঘন হয় না এই খেলার । পোঙ্গালের সময় ভালো ফলনের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেই জালিকাট্টু খেলা হয়ে থাকে ।

আরও পড়ুন: এগিয়ে এলেন গ্রামবাসীরা ! অনুদানের টাকায় কেনা জমিতেই মাথা তুলবে সরকারি স্কুলের নয়া ভবন

শুনানিতে এ সংক্রান্ত ব্যাপারে তামিলনাড়ুতে থাকা আইন নিয়েও চর্চা হয়। কয়েকটি সংগঠন এই আইনের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল। তাদের তরফে প্রবীণ আইনজীবী সিদ্ধার্থ লুথারা বলেন, "প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যরা কী উদ্দেশে এই আইন প্রনয়ণ করেছিলেন সেটাও খতিয়ে দেখা দরকার ।"

শুনানির একটি পর্যায়ে আইনজীবী লুথারা খানিকটা কটাক্ষ ছুঁড়ে দিয়েই বলেন, "আইন তৈরি করলে আপনারা অন্য কিছুও করতে পারতেন । জালিকাট্টুর বদলে স্কোয়াশ নিয়ে আইন তৈরি করতে পারতেন । তাতে প্রাণহানী বা ওই ধরনের কোনও ঘটনা ঘটার প্রশ্নই উঠত না । কিন্তু আপনারা এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যা নিয়ে প্রশ্ন ওঠার অবকাশ রয়েছে।" এই বিষয়ে আপাতত শুনানি চলবে সুপ্রিম কোর্টে ।