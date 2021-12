নয়াদিল্লি, 30 ডিসেম্বর: দীর্ঘ সময় পেরিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনার পর অবশেষে জাতীয় সভাপতি পেতে চলেছে কংগ্রেস ৷ দলের সেন্ট্রাল ইলেকশন অথরিটির (Central Election Authority) সভাপতি মধুসূদন মিস্ত্রি (Madhusudan Mistry new statement) জানিয়েছেন, সামনের বছর সেপ্টেম্বরের মধ্যে নয়া জাতীয় সভাপতি (Congress to get new president by Sep 2022) পেতে চলেছে দল ৷

মিস্ত্রি জানান, "কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, কংগ্রেস সভাপতি পদের জন্য নির্বাচন (Cong president election 2022) প্রক্রিয়া সেপ্টেম্বরের মধ্যে শেষ (September 2022 congress president) হয়ে যাবে ৷" বর্তমানে পুুরোদমে সদস্যপদ বাড়ানোর অভিযান চলছে ৷ চলছে ডিজিটাল মেম্বারশিপ ড্রাইভ ৷ আগামী 31 মার্চের মধ্যে তা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে বলেও জানিয়েছেন তিনি ৷ তাঁর কথায়, "মার্চের পর ব্লক, জেলা ও রাজ্যস্তরে নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হবে ৷ এরপর দলের সভাপতি নির্বাচনের প্রক্রিয়া সেপ্টেম্বরের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে ৷"

নির্ধারিত সূচি (Congress Working Committee schedule) মেনেই যাবতীয় প্রক্রিয়া চলবে এবং 1 অক্টোবরের মধ্যে দল নয়া সভাপতি পেয়ে যাবে বলে আশ্বস্ত করেছেন কংগ্রেসের সেন্ট্রাল ইলেকশন অথরিটির সভাপতি ৷ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সদস্যদের নির্বাচন প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছেন, ওয়ার্কিং কমিটি এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে সেন্ট্রাল ইলেকশন অথরিটিকে জানাবেন সিডব্লিউসি সদস্যদের নির্বাচন হবে কি হবে না ৷

বর্তমানে কংগ্রেসের অন্তর্বর্তীকালীন সভানেত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন সোনিয়া গান্ধি (Congress interim president Sonia Gandhi)৷ লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের ভরাডুবির পর 2019 সালের জুলাই মাসে দলের সভাপতির পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন সোনিয়া-পুত্র রাহুল গান্ধি (Rahul Gandhi Congress president?)৷ তারপর থেকেই নয়া সভাপতি নির্বাচিত না-হওয়া পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন সভানেত্রী হিসেবে ওই পদ সামলাচ্ছেন সোনিয়া ৷ এ বার সভাপতি পদে কে আসবেন (Who will be Congress president) তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে ৷

দিনকয়েক আগে কংগ্রেসের 23 নেতার দল (জি-23) সাংগঠনিক সংস্কারের দাবি জানিয়ে সোনিয়া গান্ধিকে চিঠি লিখেছেন ৷ সেই চিঠিতেই সিডব্লিউসি সদস্য, দলের সভাপতি ও সংসদীয় বোর্ডের নির্বাচনের দাবি করা হয়েছে ৷

