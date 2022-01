নয়াদিল্লি, 24 জানুয়ারি : উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের (Uttar Pradesh Assembly Election 2022) জন্য তারকা প্রচারকদের তালিকা প্রকাশ করল কংগ্রেস (Congress Releases Star Campaigner List for First Phase UP Polls) ৷ সেই তালিকায় একদিকে যেমন রয়েছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং (Former Prime Minister Manmohan Singh) দলের অন্তর্বর্তীকালীন সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি ৷ অন্যদিকে রয়েছেন কয়েকমাস আগে কংগ্রেসে যোগ দেওয়া কানহাইয়া কুমারও (Congress Leader Kanhaiya Kumar) ৷

উত্তরপ্রদেশে এবার সাত দফায় বিধানসভা নির্বাচন ৷ প্রথম দফার ভোট আগামী 10 ফেব্রুয়ারি ৷ কংগ্রেসের এই তারকা প্রচারকের তালিকা ওই দফার জন্য ঘোষণা করা হয়েছে ৷ তালিকা প্রত্যাশা মতোই রয়েছেন দলের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি, প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধি, উত্তরপ্রদেশের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেত্রী তথা সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢরা ৷

তবে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে জায়গায় পেয়েছেন গুলাম নবি আজাদ ও ভূপিন্দর সিং ৷ এঁরা দু’জনেই কংগ্রেসের জি-23 গোষ্ঠীর নেতা বলে পরিচিত ৷ যে 23 জন নেতাকে এক বন্ধনীতে ফেলে এই নাম দেওয়া হয়েছে, তাঁরা কংগ্রেসের সাংগঠনিক নির্বাচন ও স্থায়ী সভাপতি চেয়ে প্রকাশ্যে সরব হন ৷

অন্যদিকে করোনা পরিস্থিতির কারণে নির্বাচন কমিশন আপাতত উত্তরপ্রদেশ-সহ বিধানসভা ভোট হতে চলা পাঁচ রাজ্যে রাজনৈতিক কর্মসূচির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে রেখেছে ৷ তাই সব দলের ভরসা ভার্চুয়াল প্রচার ৷ তাছাড়া বাড়ি গিয়েইও প্রচার করছেন অনেক নেতা ৷

গত শনিবার উত্তর প্রদেশের বেশ কয়েকটি জায়গায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার করেন বিজেপির অন্যতম হেভিওয়েট নেতা তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ তবে কংগ্রেস বা অন্য কোনও রাজনৈতিক দলের হেভিওয়েট কোনও নেতা-নেত্রীকে এখনও পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি প্রচারে অংশ নিতে দেখা যায়নি ৷